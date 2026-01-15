Julio Iglesias prepara su defensa, según allegado del artista

Las denuncias difundidas han generado una fuerte reacción mediática y han puesto al histórico cantante español bajo el escrutinio público.

El nombre del artista vuelve a ocupar titulares internacionales tras la publicación de una investigación que lo vincula con presuntos abusos sexuales cometidos contra dos mujeres que trabajaron para él en el pasado.

Las mujeres, identificadas con los nombres ficticios de Rebeca y Laura para proteger su identidad, relatan episodios que describen como profundamente traumáticos. Entre los señalamientos figuran supuestas peticiones obscenas, masturbaciones forzadas y prácticas humillantes que, aseguran, ocurrieron durante el tiempo en que trabajaron con el artista. Los testimonios, presentados entre lágrimas, han provocado una oleada de reacciones tanto en España como a nivel internacional.

Durante varios días, Iglesias mantuvo silencio. Sin embargo, su respuesta comenzó a conocerse a través de personas de su círculo cercano. Una de las voces que salió públicamente en su defensa fue la del músico Ramón Arcusa, integrante del legendario Dúo Dinámico, quien reveló detalles de una conversación privada que sostuvo con el intérprete.

Desde el programa de Ana Rosa, emitido por Telecinco, Arcusa explicó el estado anímico del cantante y dejó claro que está preparando una estrategia para desmontar las acusaciones. “He hablado con Julio, está tranquilo, pero está preocupado y molesto por la repercusión que ha tenido. Pero está tranquilo porque tiene datos, tiene WhatsApps y tiene cosas que él va a sacar”, afirmó textualmente.

El músico de 89 años insistió en que Iglesias niega rotundamente los hechos denunciados y sostiene que lo ocurrido fue una relación consentida. En referencia directa a los presuntos abusos, Arcusa añadió una declaración que ha generado controversia: “Si a ti te violan un día, no te pueden violar cada día porque si eres consciente de que te han violado, vas a la policía. Hubo una relación consentida de alguna manera”.

Estas afirmaciones han intensificado el debate público, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por la forma en que se plantea la defensa del artista. Organizaciones de derechos humanos y especialistas en violencia sexual han recordado en múltiples ocasiones que muchas víctimas no denuncian de inmediato por miedo, dependencia laboral o coerción emocional, factores que suelen estar presentes en este tipo de casos.

Aun así, el entorno de Julio Iglesias insiste en que el cantante está dispuesto a presentar pruebas que respalden su versión. Según Arcusa, existen mensajes y documentación privada que el artista estaría dispuesto a hacer públicos para demostrar que las relaciones descritas por las denunciantes no ocurrieron bajo coacción.

Te puede interesar: Yailin provoca debate en redes por su cintura extrema, cirujana analiza los posibles procedimientos

Te puede interesar: Verónica Castro revive episodios de acoso por parte de Julio Iglesias

Con una carrera que supera los 300 millones de discos vendidos en todo el mundo y un Récord Guinness por cantar en más idiomas que cualquier otro artista, Julio Iglesias enfrenta ahora uno de los episodios más delicados de su vida pública. Mientras la investigación periodística continúa generando repercusiones, el cantante parece decidido a defender su nombre y a “destapar su verdad”, como anticipan quienes lo acompañan en este proceso.

El caso sigue abierto y promete nuevas revelaciones en los próximos días, en un contexto donde la opinión pública observa con atención cada movimiento del artista y de quienes lo respaldan.