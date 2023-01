Kanye West se casa en secreto con la diseñadora de sus zapatillas 'Yeezy'

Parece que el dolor y la depresión que le supuso el divorcio de su esposa y madre de sus cuatro hijos, Kim Kardashian, ya es cosa de ayer, luego que se difundiera la noticia que el rapero estadounidense se casó en una ceremonia secreta con la diseñadora de la línea de zapatillas "Yeezy", Bianca Censori.

El polémico rapero fue visto usando un anillo de matrimonio en su dedo anular, aunque no parece que la pareja haya presentado un certificado de matrimonio para que la unión sea legalmente vinculante, reveló el portal de farándula TMZ.

Según Daily Mail, no se tiene conocimiento del momento en que el rapero comenzó a salir con Bianca, no obstante, la mujer habría comenzado a trabajar para la línea de zapatillas Yeezy en noviembre de 2020. Yeezy es el modelo de zapatilla que surgió de la colaboración entre Kanye West y la marca alemana Adidas.

La pareja fue captada por las cámaras de varios paparazzis de TMZ portando sus nuevos anillos, momento en el que arribaban al hotel Waldorf Astoria en Beverly Hills, California.

La boda sorpresa se produce solo dos meses después de que Ye finalizara su divorcio de Kim Kardashian. A pesar de esto, la separación para Kim no fue nada sencilla, pues West aseveró en múltiples ocasiones que no estaba de acuerdo con la situación e intentó usar múltiples recursos para que el trámite legal de separación no se llevara a cabo.

Fue en 2022, cuando finalmente los artistas concretaron el divorcio y las condiciones sobre cómo sería la convivencia con sus hijos en común quedaron sentadas.

El ganador de varios premios Grammy se ha mantenido mayormente bajo el ojo de la tormenta desde que desató varias diatribas antisemitas y haciendo público su "amor" por Adolf Hitler, discurso que le valió la suspensión de sus redes sociales.

El mes pasado, el rapero lanzó una canción titulada “Censori Overload”, un guiño directo a su aparente nueva "esposa".