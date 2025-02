Kanye West | La verdad detrás del polémico desnudo de su esposa Bianca Censori en los Grammy 2025

El paso de Bianca Censori por la alfombra roja de los Grammy 2025 sigue dando de qué hablar. Su atuendo, un vestido de malla completamente transparente sin ropa interior, generó una ola de reacciones en redes sociales y la convirtió en el centro de atención. Sin embargo, nuevos reportes indican que la diseñadora australiana de 30 años no estaba del todo convencida de llevar a cabo la provocadora puesta en escena.

Según información publicada por New York Post, Censori quiso retractarse en varias ocasiones antes de quitarse el abrigo de piel que cubría su cuerpo. No obstante, Kanye West, su esposo y mentor, insistió en que debía seguir adelante con el plan.

“Ella hubiera preferido llevar un bonito vestido”, aseguró una fuente cercana a la pareja al New York Post. “Ella habría disfrutado mucho más de la noche”.

El informante también dejó claro que la idea no partió de Censori, sino que fue una estrategia ideada completamente por West. “Cuando Ye tiene algo en la cabeza, no hay forma de hacerlo cambiar de opinión. Pero que no quede duda, esto fue totalmente idea suya, no de ella”, enfatizó.

El control de West sobre la situación fue evidente minutos antes de la impactante revelación. Según el Daily Mail, el rapero dio instrucciones específicas a su equipo de seguridad y al propio Censori en la alfombra roja.

Jeremy Freeman, un especialista en lectura de labios, analizó los movimientos de West y reveló que el artista organizó meticulosamente cada detalle para asegurar que su esposa fuera el centro de atención.

”¿Eso tiene sentido? Mueve esto de aquí… esa persona de ahí…”, fueron algunas de las órdenes que West dio a su equipo momentos antes del destape, según Freeman.

El momento más tenso ocurrió cuando Kanye se dirigió directamente a Censori: “Haz una escena ahora”, le ordenó. Las imágenes muestran a Censori dudando y negando ligeramente con la cabeza. Sin embargo, West insistió: “Luego gira, yo estoy aquí”, le indicó, asegurándose de que cada movimiento estuviera perfectamente calculado.

Tras unos segundos de vacilación, Censori cedió a la presión, se quitó el abrigo y se giró para exponer su cuerpo completamente desnudo ante las cámaras, desatando un frenesí mediático.

Mientras Censori posaba, Kanye observaba a pocos metros, vestido con un discreto atuendo negro y gafas de sol. Minutos después, la pareja abandonó el Crypto.com Arena en Los Ángeles escoltada por su equipo de seguridad.

El hecho de que Censori se expusiera de esta manera en una de las galas más importantes de la industria musical no ha pasado desapercibido. Una fuente consultada por New York Post destacó la magnitud del acto y cómo este pudo haber sido una experiencia abrumadora para la diseñadora.

“Es una cosa estar desnuda para una sesión de fotos o en un ambiente exterior, pero estar desnuda en público en la alfombra roja de los Grammy es literalmente lo que la gente tiene pesadillas… y lo hizo a propósito. Pero no lo habría hecho sin Ye”, aseguró la fuente.

Kanye, por su parte, no mostró signos de arrepentimiento tras la controversia. Horas después del evento, el rapero publicó en su cuenta de Instagram una imagen de Censori junto con un mensaje donde defendió el atuendo como una pieza de alta costura.

“Un vestido de alta costura para la mujer más hermosa del mundo. Mi amor, mi mejor amiga, mi esposa”, escribió West. El gesto fue interpretado por muchos como una forma de reafirmar que todo se trató de un movimiento premeditado y no de una decisión espontánea de Censori.