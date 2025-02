Arrestan al hijo de Michael Jordan por conducir ebrio y posesión de cocaína

Según las autoridades, conducía bajo la influencia del alcohol, había posesión de cocaína y se resistió a su arresto. El incidente ocurrió en Maitland, cerca de Orlando, luego de que su vehículo quedara atascado en las vías del tren.

De acuerdo con el informe policial citado por ABC News, los oficiales encontraron un Lamborghini SUV azul detenido sobre las vías del tren y notificaron a la red ferroviaria SunRail para evitar un posible accidente. Al acercarse al automóvil, observaron que Marcus Jordan presentaba aliento con olor a alcohol, ojos enrojecidos y habla arrastrada. El informe detalla que el exjugador universitario admitió haber consumido alcohol, aunque aseguró que no había superado el límite permitido.

Las autoridades también señalaron que el vehículo había huido previamente de un control de tráfico en el Condado de Seminole, lo que incrementó la sospecha de los oficiales. Durante el arresto, los agentes hallaron una bolsa con un polvo blanco en el bolsillo delantero derecho de los pantalones de Jordan, que tras ser analizado resultó ser cocaína.

El informe policial indica que Jordan mostró una actitud desafiante y se negó a entrar en la patrulla policial, lo que llevó a que se le imputara un cargo por resistencia sin violencia.

Según registros del Departamento de Correcciones del Condado de Orange, Marcus Jordan, de 34 años, fue fichado el martes y se le impuso una fianza de 4.000 dólares. Se esperaba que fuera liberado más tarde ese mismo día, según informó USA Today.

En su traslado al Centro de DUI del Condado de Orange, Jordan se negó a realizar la prueba de alcoholemia, lo que podría agravar su situación legal. Hasta el momento, no ha respondido a preguntas de los medios a su salida de la cárcel y no se ha confirmado si ha contratado representación legal.

El caso está a la espera de una audiencia inicial, cuya fecha aún no ha sido determinada. Hasra el momento, la familia del exjugador de los Chicago Bulls no ha emitido ninguna declaración pública sobre el caso, según reportó Page Six.

Marcus Jordan, quien tuvo una carrera como jugador de baloncesto universitario en la Universidad de Florida Central, ha estado en el ojo público no solo por su apellido, sino también por su relación con Larsa Pippen, exesposa de Scottie Pippen, excompañero de su padre en los Bulls. La pareja puso fin a su relación en julio de 2024, tras dos años de intermitencias, según información de People.