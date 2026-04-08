Karol G conquista Playboy y redefine su libertad antes de hacer historia en Coachella

Su reciente aparición en la portada de primavera de Playboy no solo marca un hito en su carrera, sino que también abre un diálogo sobre el empoderamiento femenino, la autonomía y la evolución emocional de una de las figuras más influyentes del pop latino.

Bajo el título “Mujer en la cima”, la publicación presenta a la cantante en una faceta que trasciende lo visual. Para Karol G, esta sesión no se trata únicamente de imagen, sino de una declaración personal sobre el control de su narrativa y su cuerpo. “¿Por qué quiero hacer esto? Pues porque quiero. Porque crecí inspirada en lo bellas que lucían las mujeres en la revista y ahora yo tengo la oportunidad de ser así de hermosa, sexy, mamasota”, expresó, dejando claro que su decisión nace desde la libertad y la admiración que sintió desde joven.

La experiencia, según Karol G, fue profundamente liberadora. En un contexto donde la industria musical y el entretenimiento han impuesto estándares rígidos durante décadas, Karol G reivindica el derecho a mostrarse bajo sus propios términos. Esa seguridad también estuvo respaldada por una conversación clave con la actriz Sofía Vergara, con quien trabajó previamente. “La llamé (a Sofía) y le dije: ‘Si me dices que no lo haga, no lo haré’. (Y me respondió) ‘Mijita, ¿con ese cuerpo? Cuando llegas a esta edad, te vas a decir: ¡Mie…! ¿por qué no posé en ese momento? ¡Debí haber posado más en tanga! Pero una cosa: no enseñes tu…’”, relató entre risas, evidenciando el tono cercano y sincero del consejo.

Más allá de lo estético, la entrevista también revela una faceta introspectiva sobre el amor y el crecimiento personal. La cantante, actualmente soltera tras su relación con Feid, reflexiona sobre la importancia de la independencia emocional. “Estoy soltera y para ser sincera, siempre he pensado que los momentos de mayor evolución ocurren cuando estoy sola. Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte toda a las relaciones, hasta un punto donde puedes llegar a perderte”, confesó.

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Esa mirada madura se extiende a su forma de entender las relaciones. “Creo que tienes que trabajar mucho en ti mismo para que la relación pueda funcionar. También tienes que hacer la tarea para que puedas salir de ahí cuando te das cuenta de que no va a funcionar. Cuando terminé mi última relación, al comienzo me sentí como: ‘Guau. Aquí estoy de nuevo’. Pero luego lo vi como: ‘Guau. Qué hermoso haber tenido el coraje de decir que ya no quería estar allí’”, añadió, mostrando una narrativa de fortaleza emocional poco común en el discurso mediático.

Mientras su vida personal evoluciona, su carrera se prepara para uno de los momentos más importantes: su participación como headliner en Coachella. La artista hará historia al convertirse en la primera latina en liderar este emblemático festival en California, consolidando su impacto en la industria global. “Pensé que esta sería mi consagración, pero, de hecho, siento que es el comienzo. Esta es la primera vez en mi vida que siento que me veré como el artista del mismo calibre del escenario que voy a pisar”, afirmó con determinación.

El show promete ser uno de los más esperados del evento, donde compartirá cartel con figuras internacionales y reafirmará su estatus como referente musical. Sin embargo, también surge la expectativa sobre si utilizará este escenario para expresar posturas sociales o políticas. En ese sentido, la artista fue cautelosa pero contundente: “No solo quiero decir ‘Fuera ICE’ y que nada surja de ello… Quizá voy a ser más fuerte que eso. Solo quiero representar a mi comunidad. Pero lo que te estoy diciendo es que, como ser humano, quiero que eso signifique más. No estoy diciendo que no lo voy a hacer; lo que estoy diciendo es que lo haría y lo haría con el alma. Pero me quiero sentar y entender, en mi cabeza, ‘esto es lo que eso significa’”.

Con una combinación de autenticidad, estrategia y sensibilidad, Karol G demuestra que su momento va más allá de la fama. Su presencia en Playboy y su próximo paso por Coachella no solo confirman su éxito, sino que consolidan su voz como símbolo de una nueva generación de artistas latinas que redefinen las reglas del juego.