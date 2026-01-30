Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga, al frente de la batalla por los Grammys
El rapero Kendrick Lamar encabeza el listado con nueve nominaciones, seguido por Lady Gaga, con siete.
Los Angeles, Estados Unidos/A continuación una lista con los nominados en las principales categorías de la 68ª edición de los Premios Grammy, que se celebrará el 1 de febrero en Los Ángeles.
El rapero Kendrick Lamar encabeza el listado con nueve nominaciones, seguido por Lady Gaga, con siete. En tercer lugar figuran el puertorriqueño Bad Bunny, Sabrina Carpenter y el compositor de R&B Leon Thomas, cada uno con seis nominaciones.
Álbum del año
- "Debí tirar más fotos" - Bad Bunny
- "Swag" - Justin Bieber
- "Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
- "Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)
- "Mayhem" - Lady Gaga
- "GNX" - Kendrick Lamar
- "Mutt" - Leon Thomas
- "Chromakopia" - Tyler, The Creator
Grabación del año, que reconoce la interpretación general de una canción
- "DtMF" - Bad Bunny
- "Manchild" - Sabrina Carpenter
- "Anxiety" - Doechii
- "Wildflower" - Billie Eilish
- "Abracadabra" - Lady Gaga
- "Luther" - Kendrick Lamar with SZA
- "The Subway" - Chappell Roan
- "APT." - Rose y Bruno Mars
Canción del año, reconocimiento a una composición
- "Abracadabra" - Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
- "Anxiety" - Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
- "APT." - Amy Allen, Christopher Brody Brown, Roget Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rose y Bruno Mars)
- "DtMF" - Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo Rene Sencion Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
- "Golden ("KPop Demon Hunters") - EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
- "Luther" - Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solana Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar with SZA)
- "Manchild" - Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
- "Wildflower" – Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)
Mejor artista revelación
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Mejor interpretación pop solista
- "Daisies" - Justin Bieber
- "Manchild" - Sabrina Carpenter
- "Disease" - Lady Gaga
- "The Subway" - Chappell Roan
- "Messy" - Lola Young
Mejor interpretación pop dúo/grupo
- "Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande
- "Golden ("KPop Demon Hunters") - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- "Gabriela" - KATSEYE
- "APT." - Rose y Bruno Mars
- "30 For 30" - SZA with Kendrick Lamar
Mejor álbum vocal pop
- "Swag" - Justin Bieber
- "Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
- "Something Beautiful" - Miley Cyrus
- "Mayhem" - Lady Gaga
- "I've Tried Everything but Therapy (Part 2)" - Teddy Swims
Mejor álbum de rap
- "Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)
- "Glorious" - GloRilla
- "God Does Like Ugly" - JID
- "GNX" - Kendrick Lamar
- "Chromakopia" - Tyler, The Creator
Mejor interpretación rap
- "Outside" - Cardi B
- "Chains & Whips" - Clipse (Pusha T & Malice), con la participación de Kendrick Lamar & Pharrell Williams
- "Anxiety" - Doechii
- "tv off" - Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay
- "Darling, I" - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown
Mejor video musical
- "Manchild" - Sabrina Carpenter
- "So Be It" - Clipse
- "Anxiety" - Doechii
- "Love" - OK Go
- "Young Lion" - Sade
Mejor álbum de música del mundo
- "Sounds Of Kumbha" - Siddhant Bhatia
- "No Sign of Weakness" - Burna Boy
- "Eclairer le monde - Light the World" - Youssou N'Dour
- "Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)" - Shakti
- "Chapter III: We Return to Light" - Anoushka Shankar con la participación de Alam Khan & Sarathy Korwar
- "Caetano e Bethania Ao Vivo" - Caetano Veloso y Maria Bethania
Artistas con más nominaciones
- Kendrick Lamar - 9
- Lady Gaga - 7
- Bad Bunny - 6
- Leon Thomas - 6
- Sabrina Carpenter - 6