La Tigresa del Oriente revoluciona con su versión de 'Thriller' de Michael Jackson

La emblemática cantante peruana, conocida mundialmente por su estilo excéntrico y colorido, volvió a capturar la atención del público con un lanzamiento inesperado.

La Tigresa hizo su propia versión en español de “Thriller”, el icónico tema de Michael Jackson. Juana Judith Aguilar, nombre real de la artista, eligió su cuenta oficial de TikTok para presentar la canción, combinando el clásico ochentero con su distintivo toque amazónico y teatral que la ha caracterizado durante más de una década.

En la nueva versión, La Tigresa interpreta: “En las tinieblas me siento una felina fantasmal, soy la tigresa, estoy bien thriller, thriller night, nadie quiere salvarte, no te atrevas a gritar”.

Con esta estrofa, la artista fusiona el terror y el humor, al tiempo que refuerza su identidad selvática y felina, elemento central de su propuesta artística. La elección de estrenar la canción justo en vísperas de Halloween no es casual: la fecha, dedicada a lo sobrenatural, le permitió rendir homenaje a Michael Jackson mientras desplegaba su icónica puesta en escena.

El videoclip, grabado entre Lima y la selva peruana, reproduce la atmósfera del clásico original, con La Tigresa rodeada de bailarines disfrazados de zombis y acompañada de Marco Cuba, Katherine Lima, Eddy Nelson, Sergio Álvarez y Bryan Montoya. La producción destaca por su uso de lentejuelas, estampados de animal print y maquillaje brillante, aportando un sello visual único que combina el respeto por el original con la extravagancia que caracteriza a la cantante.

Desde que se viralizó a principios de la década de 2010 con “En tus tierras bailaré”, junto a Wendy Sulca y Delfín Hasta el Fin, La Tigresa del Oriente se consolidó como un fenómeno digital latinoamericano. Su capacidad para mantenerse vigente ha sido clave: actualmente, utiliza TikTok y YouTube para reinterpretar clásicos internacionales, desde Madonna hasta Shakira, siempre con trajes llamativos, pelucas voluminosas, coreografías teatrales y un mensaje de autenticidad y amor propio.

Sobre su estilo único, la cantante explicó en una reciente entrevista: “Siempre me dijeron que era diferente, y por eso sigo creando. La gente necesita alegría, necesita color”.

La reacción de los internautas ante su cover de “Thriller” ha sido diversa. Por un lado, algunos lo consideran una muestra de creatividad y lo califican como “la reina del internet latino”. Por otro, hay quienes lo ven como una parodia extravagante del clásico. El video ya acumula más de 619 mil reproducciones en TikTok y se ha viralizado en otras plataformas, generando comentarios tanto en tono de burla como de admiración.

Entre los seguidores que la celebran, destacan mensajes como: “Podrán burlarse de la señora pero es el mejor ejemplo de mujer trabajadora que a pesar de sus años sigue trabajando”.

Otro fan agregó: “Amo su autenticidad, sus ganas, su forma de reinventarse siempre. Además tiene un corazón tan hermoso. Eres lo máximo mi querida JUDITH. TE ADMIRO”.

A sus más de 70 años, La Tigresa del Oriente continúa siendo un símbolo de resistencia cultural y mediática. Su música y estética han trascendido la ironía inicial que muchos le atribuían, consolidándola como un referente de autenticidad y creatividad en el mundo digital. Su reciente homenaje a Michael Jackson demuestra, una vez más, que no hay límites para su reinvención artística y su capacidad para sorprender a nuevas generaciones de seguidores.