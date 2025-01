Lady Gaga y más artistas harán concierto benéfico por las víctimas de los incendios en Los Ángeles

Lady Gaga, Billie Eilish y los Red Hot Chili Peppers encabezan un concierto benéfico que busca recaudar millones de dólares para la recuperación de las comunidades afectadas.

El esperado espectáculo tendrá lugar en dos sedes de Inglewood, el Intuit Dome y el Kia Forum, dentro de dos semanas. Fuentes cercanas al evento informaron a TMZ que, hasta el momento, 15 actos han confirmado su participación, incluyendo nombres destacados como Green Day, Jelly Roll y Gracie Abrams. Sin embargo, la lista podría crecer, ya que más de 50 artistas han mostrado interés en unirse al esfuerzo solidario.

El concierto será transmitido en línea para ampliar su alcance y maximizar los fondos recaudados, que estarán destinados a la ayuda inmediata y a la reconstrucción de las zonas más afectadas.

La industria musical ha respondido con generosidad. Metallica, a través de su fundación All Within My Hands, ha donado 500 mil dólares para apoyar a las víctimas. El monto será distribuido entre The California Community Foundation y The Pasadena Community Foundation, dos organizaciones clave en los esfuerzos de recuperación.

En un comunicado publicado en el sitio web de la fundación, la banda expresó su solidaridad: “Estamos comprometidos a ayudar a nuestras comunidades en los momentos más difíciles, y esta es nuestra forma de contribuir a la recuperación”.

Por su parte, Beyoncé anunció la creación del Fondo de Ayuda al Fuego de LA a través de su fundación BeyGOOD. Con una donación inicial de 2,5 millones de dólares, el fondo está destinado a apoyar a familias de Altadena y Pasadena que perdieron sus hogares, así como a iglesias y centros comunitarios que brindan ayuda inmediata. “Estamos aquí para apoyar a nuestras comunidades cuando más lo necesitan”, señaló la artista en un comunicado.

Doja Cat también se sumó a la causa con una propuesta creativa: una colección de sudaderas y camisetas diseñadas en colaboración con el ilustrador Pini. “El 100% de las ganancias serán donadas a la Cruz Roja de Estados Unidos para ayudar a las personas afectadas por los incendios forestales en California”, anunció la artista en sus redes sociales.

La solidaridad no se limita a las celebridades. Google y YouTube han anunciado una contribución de 15 millones de dólares para organizaciones de ayuda en el área de Los Ángeles. Además, YouTube planea ofrecer sus instalaciones en la ciudad como espacio para creadores de contenido y artistas afectados por los incendios, una vez que las condiciones sean seguras.

Neal Mohan, CEO de YouTube, destacó que la plataforma también organizará eventos comunitarios en los próximos meses para apoyar a la comunidad creativa.

El concierto benéfico y las múltiples donaciones reflejan la capacidad del arte y la solidaridad para marcar una diferencia tangible en momentos de crisis. Desde grandes donaciones hasta iniciativas creativas, el esfuerzo colectivo está destinado a brindar alivio a quienes enfrentan la devastación causada por los incendios.

Las personas interesadas en colaborar económicamente pueden hacerlo a través de las páginas oficiales de las fundaciones participantes o adquiriendo productos cuyos beneficios se destinarán íntegramente a la causa.