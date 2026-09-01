Lionel Richie bajo observación médica tras sufrir dificultades en un concierto

El cantante estadounidense, de 77 años, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos para someterse a pruebas médicas, según información atribuida a fuentes cercanas al artista.

Lionel Richie fue ingresado voluntariamente en un hospital de St. Louis, Misuri, después de experimentar dificultades para mantenerse de pie durante un concierto ofrecido el sábado.

El ingreso de Lionel Richie en la UCI se produjo como medida de precaución tras lo ocurrido durante su presentación en The Muny, uno de los escenarios más conocidos de St. Louis. De acuerdo con los reportes disponibles, el músico espera recibir el alta este martes, mientras los especialistas continúan evaluando su estado de salud.

La situación se hizo evidente hacia el final del espectáculo. Mientras interpretaba All Night Long, uno de los mayores éxitos de su carrera, Richie solicitó a integrantes de su equipo que le acercaran una silla para continuar la actuación sentado. Videos publicados posteriormente en redes sociales registraron el momento y generaron preocupación entre sus seguidores.

Las primeras informaciones apuntan a que los médicos consideran una ligera deshidratación como posible explicación del episodio. Hasta el momento no se ha informado públicamente de un diagnóstico de mayor gravedad, y la hospitalización habría tenido como principal objetivo realizar estudios y mantener al artista bajo supervisión.

El nuevo episodio ocurre apenas unas semanas después de que Lionel Richie presentara problemas de salud durante su gira. A finales de junio, el intérprete tuvo que finalizar anticipadamente un concierto en Minnesota después de comunicar al público que se encontraba “mareado”. En aquella ocasión también necesitó una silla para descansar sobre el escenario.

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Ese incidente se produjo durante la primera parada de su gira Sing a Song All Night Long y obligó al artista a modificar temporalmente su agenda. Richie aplazó los dos conciertos siguientes, programados en Chicago y Columbus, Ohio, después de recibir recomendaciones médicas. En ese momento explicó que sus doctores le habían indicado “descansar y recuperar la salud por completo” antes de retomar sus compromisos profesionales.

Días después, el 4 de julio, el cantante recurrió a Instagram para agradecer las muestras de apoyo recibidas y comunicar a sus seguidores que se encontraba “bien”. Desde entonces había continuado con sus actividades públicas, entre ellas sus compromisos relacionados con la música y su participación como jurado en el programa de talentos American Idol.

La preocupación por su estado aumentó después de conocerse su hospitalización en St. Louis. Richie no ha publicado nuevos mensajes en sus perfiles sociales desde el jueves pasado, cuando utilizó sus plataformas para rendir homenaje a la fallecida cantante Dolly Parton. Tras difundirse la noticia del ingreso, admiradores comenzaron a dejar mensajes deseándole una pronta recuperación.

Lionel Richie, cuya trayectoria supera cinco décadas, es una de las figuras más reconocidas de la música estadounidense. Su repertorio incluye canciones que alcanzaron proyección internacional tanto durante su etapa con The Commodores como en su carrera como solista, consolidándolo como una referencia del pop, soul y R&B.

Por ahora, la atención permanece centrada en los resultados de las pruebas practicadas en el hospital y en su evolución durante las próximas horas. Las fuentes citadas por TMZ sostienen que el ingreso fue preventivo y que el artista podría abandonar el centro médico este martes si su condición continúa estable.

El episodio vuelve a situar el estado de salud de Richie en el centro de la atención pública, especialmente después del antecedente registrado en junio. Sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización oficial sobre su recuperación y sobre eventuales cambios en sus próximos compromisos profesionales.