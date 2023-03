Lupita D'Alessio se retira de los escenarios con un emotivo mensaje

Tras anunciar su retiro de los escenarios, la cantante mexicana Lupita D’Alessio se sinceró con sus seguidores a través de un video en el que compartió un emotivo mensaje en el que la cantante se muestra nostálgica por su adiós definitivo del medio artístico.

Con una carrera de más de 50 años de trayectoria, Lupita D'Alessio es una de las cantantes mexicanas más exitosas de la historia con una discografía que abarca más de 40 álbumes, con los cuales vendió 25 millones de discos y fue acreedora a premios como los Premios OTI y Latin Grammy, asimismo, cuenta con cuatro discos de diamante.

La intérprete confiesa que este retiro es para disfrutar más a su familia y poderse alejar por fin del ojo público, pues le gustaría vivir su vida con más privacidad. Además, agradece a Dios que le haya permitido llegar hasta donde está y que aún pueda compartir con su público los éxitos que la llevaron a la cima y que marcaron a varias generaciones.

Para cerrar con broche de oro su exitosa carrera, Lupita D'Alessio tiene planeado una gira de despedida llamada ‘Gracias Tour’ en la que interpretará icónicos temas como "Mentiras", "Ya no regreso contigo", "Inocente pobre amiga", "Ni guerra ni paz", entre otras.

D’Alessio es todo un referente en la música latinoamericana, haciendo canciones suyas clásicas como es el caso de Mudanzas, Ese hombre, Acaríciame y por supuesto, este Tour abarca varias ciudades de México.

El emotivo mensaje con el que se retira

La cantante y actriz mexicana compartió en sus redes sociales un mensaje para sus fans en el que se deja ver nostálgica por este adiós del medio artístico, sincerándose al respecto con las personas que han seguido por mucho tiempo su trayectoria.

Este 10 de marzo la ganadora al Latin Grammy a la excelencia musical cumplirá 69 años y se encuentra feliz de que en 2023 aún pueda seguir compartiendo con su público y que aún puedan verla sobre el escenario.

“Creo que es importante saberse retirar; aunque sean sentimientos encontrados, aunque sea tu vida el escenario. Siento que no es fácil tomar una decisión así y no la estoy tomando. Siento que hay que ir pensando en eso porque ya estoy grande, no mal, pero no quiero causar una lástima; que la gente vea a Lupita, que la recuerde como siempre la ha visto y eso es lo que decido de corazón”, dijo la cantante en conferencia de prensa.

*Con información de www.infobae.com*