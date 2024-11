Mariah Carey presentó a su figura de cera y generó todo tipo de reacciones

El 3 de noviembre, la icónica cantante reveló una nueva figura de cera de sí misma en el famoso museo Madame Tussauds de Nueva York. La réplica, vestida con un llamativo vestido rojo rubí y decorada con detalles festivos, ha causado revuelo en redes sociales, donde los fanáticos incluso han cuestionado quién es la verdadera Mariah.

En su cuenta de Instagram, Carey compartió varias imágenes y videos de la presentación junto a su “gemela” de cera, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores. “¡Finalmente encontré a alguien que me ayudará con la entrega de juguetes este año!”, bromeó la cantante en la publicación, haciendo referencia al espíritu navideño que tanto la caracteriza. En las imágenes, aparece posando con la figura de cera, ambas sosteniendo adornos navideños, lo que refuerza el ambiente festivo que rodea a la estrella todos los años.

Madame Tussauds, conocido por sus detalladas figuras de cera, logró capturar a la perfección el característico estilo de Carey, desde su cabello dorado y ondulado hasta detalles más sutiles, como el lunar en su barbilla. “¡Es surrealista! Muy bien hecho. ¡Miren esos zapatos!”, exclamó la propia artista durante su primer encuentro con la figura, según se puede ver en un video compartido por el museo. La emoción de la cantante fue palpable, especialmente cuando sus hijos gemelos, Monroe y Moroccan, también participaron en la presentación.

“Es como verte a través de un espejo”, comentó Moroccan, impresionado por el nivel de detalle de la figura, que incluso lleva joyas de rubí pertenecientes a la colección personal de la cantante. Carey, emocionada, destacó que el vestido de la figura está inspirado en su ídolo Marilyn Monroe, reforzando su conexión con el glamour y la elegancia que han definido su carrera.

El montaje de la exhibición también incluye elementos personales de la vida de Carey, como cascanueces e imágenes de sus adorados Jack Russell Terriers, una raza que es parte de su familia. Además, el escenario recrea una atmósfera festiva permanente, permitiendo a los visitantes vivir la magia de su famoso tema navideño “All I Want for Christmas Is You” durante todo el año.

Los seguidores de Mariah, cariñosamente llamados la “Lambily”, no tardaron en expresar su entusiasmo por la figura. “¡Daaaaang!! Lo clavaron”, comentó un fan en Instagram, mientras otro bromeaba: “¡Que la verdadera Mariah se ponga de pie!”. La figura ha sido celebrada por su sorprendente realismo, algo que ha contrastado con recientes polémicas alrededor de figuras de cera de otros artistas.

A diferencia de casos como la figura de Beyoncé en Blackpool, Inglaterra, que fue criticada por parecerse más a la actriz Leah Remini, o la controvertida réplica de Taylor Swift en Hamburgo, Alemania, que fue acusada de no capturar fielmente la esencia de la cantante, la figura de Carey ha sido recibida con elogios generalizados. Un fan incluso comentó: “¡Parece real! ¡Hicieron un gran trabajo!”.

Por su parte, Madame Tussauds también celebró la llegada de esta nueva incorporación, proclamando en su cuenta oficial de Instagram: “¡La Reina de la Navidad ha llegado oficialmente!”, destacando el gran trabajo realizado para crear a la que llaman la “gemela de cera” de Mariah Carey.