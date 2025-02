Dolor y excesos: La trágica historia de amor entre Mick Jagger y Marianne Faithfull

La vida de Marianne Faithfull, quien falleció recientemente a los 78 años, estuvo marcada por la fama, las tragedias personales y una relación intensa con el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, que dejó una huella en la cultura pop.

Marianne Faithfull saltó a la fama gracias a su talento y a la conexión con los Rolling Stones, tras ser descubierta en 1964 por Andrew Loog Oldham, el mánager de la banda. A la edad de 17 años, Faithfull fue invitada a grabar su primera canción, “As Tears Go By”, escrita por Jagger y Keith Richards. Este tema fue el primero de muchos éxitos que consolidaron su carrera musical, al punto de convertirse en una figura fundamental de la cultura de los años 60 y 70.

En su autobiografía de 1994, Marianne relata cómo su camino en la música comenzó en medio de una fascinación por los Rolling Stones. En una fiesta, conoció al mánager de la banda, quien le ofreció grabar su disco debut, lanzado en 1965. Ese álbum incluía “As Tears Go By”, que alcanzó el puesto número nueve en las listas del Reino Unido, y fue el inicio de una serie de éxitos como “Come And Stay With Me” y “This Little Bird”. Aunque joven, Faithfull se convirtió en una pieza clave en la historia de los Rolling Stones, con quien colaboró estrechamente, incluso coescribiendo “Sister Morphine”, que apareció en el álbum Sticky Fingers de 1971.

Fue durante su colaboración con Jagger que nació una relación amorosa que marcaría la vida de ambos. Marianne dejó a su esposo, John Dunbar, con quien se había casado en 1965, para comenzar un romance con Mick Jagger. La cantante recordó sus primeros días en su matrimonio, describiendo a Dunbar como un hombre que quería que ella abandonara la música para convertirse en la esposa de un erudito, algo que Faithfull no estaba dispuesta a aceptar.

Si bien la relación con Jagger le dio notoriedad, también la empujó a un mundo de excesos. Según Faithfull, fue Anita Pallenberg, amante de Keith Richards, quien la introdujo en el consumo de drogas. La famosa cantante relató cómo su fascinación por Mick Jagger comenzó en 1966, cuando ella mantuvo una aventura con Richards. Este fue el comienzo de una relación compleja con Jagger, que, aunque apasionada, estuvo llena de infidelidades y desengaños.

El amor y la tragedia de Faithfull y Jagger se vieron reflejados en la emblemática canción de los Rolling Stones, Wild Horses. Según Keith Richards, la inspiración para la letra surgió cuando Faithfull despertó de un coma tras una sobredosis, y dijo las primeras palabras que le dieron vida al estribillo de la canción: “Wild horses couldn’t drag me away” (“Los caballos salvajes no podrían arrastrarme lejos”). Esta frase se convirtió en uno de los himnos más representativos de los Rolling Stones.

Sin embargo, los problemas de adicción y las relaciones tumultuosas marcaron de manera irreversible la vida de Faithfull. En 1967, fue arrestada durante una redada antidrogas en la casa de Keith Richards, lo que arruinó su imagen pública y la convirtió en blanco de los tabloides. “Me destruyó. Ser un hombre adicto a las drogas y actuar así siempre se ve como algo glamuroso. Una mujer en esa situación se convierte en una cualquiera y en una mala madre”, confesó Faithfull en una entrevista años después.

El colapso de su relación con Jagger fue inevitable. En 1970, Faithfull sufrió una crisis profunda tras un aborto espontáneo, que junto con su adicción a las drogas, llevó a Jagger a terminar su relación. La cantante sufrió otra pérdida importante cuando el juzgado le retiró la custodia de su hijo, Nicholas. La combinación de dolor personal y abuso de sustancias la llevó a vivir en las calles de Soho, Londres, hasta que encontró algo de consuelo en la solidaridad de las personas que la rodeaban, como el restaurante chino que le permitía lavar su ropa.

Las canciones de los Rolling Stones, como “Dear Doctor” y “You Can’t Always Get What You Want”, reflejaron las tribulaciones de Faithfull. “Sé que me usaron como musa para esas canciones sobre las drogas. Sabía que me estaban usando, pero era por una causa justa”, confesó en una entrevista.

A pesar de las tragedias personales, Marianne Faithfull resurgió en 1979 con el álbum Broken English, que marcó un giro en su carrera. La voz de Faithfull, transformada por los años de abuso de drogas, se convirtió en un símbolo de resiliencia. Este disco no solo la regresó al estrellato, sino que también se destacó como una inspiración para artistas posteriores.

La partida de Faithfull ha dejado un vacío en el mundo de la música, pero su legado como cantante, compositora y actriz perdurará. Mick Jagger, quien compartió una profunda conexión con ella a lo largo de los años, expresó su tristeza por su muerte en un emotivo mensaje en redes sociales: “Me entristece mucho enterarme de la muerte de Marianne Faithfull. Fue parte de mi vida durante mucho tiempo. Era una amiga maravillosa, una hermosa cantante y una gran actriz. Siempre la recordaré”.

Keith Richards también rindió homenaje a la cantante, quien fue una figura clave en su vida y en la historia de los Rolling Stones, destacando la profunda amistad que compartieron. Marianne Faithfull no solo fue musa, sino también un testimonio de los vaivenes de la vida, el amor y el dolor en el mundo del rock.