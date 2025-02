Guerra legal y millones en juego: Raphy Pina responde a Daddy Yankee y sus abogados

La disputa legal entre Daddy Yankee y su exesposa, Mireddys González, ha tomado un giro inesperado con la reciente intervención de Raphy Pina, quien fue señalado por los abogados del reguetonero de ocultar información sobre las empresas El Cartel y Los Cangris.

Desde 2015, Raphy Pina trabajó codo a codo con Daddy Yankee en la gestión de su carrera. Ahora, tras la demanda del artista contra su exesposa y su cuñada por un movimiento financiero de $100 millones, Pina se ha convertido en una pieza clave en la controversia.

“Yo trabajé de la mano de Daddy Yankee nueve años desde el 2015, con el hombre que va vestido de blanco… a ese señor nadie va a poder llevarle la contraria porque es un tipo con poder”, expresó el empresario en su mensaje, dejando claro que, aunque no quiere hablar mal de Yankee ni de su esposa, le duele la situación.

Además, aseguró que no teme a las acusaciones y que, si es necesario, hablará cara a cara con el artista para aclarar cualquier malentendido: “Si él tiene alguna duda, se lo aclaro a él y después a sus abogados. Si a mí me van a preguntar por algo, yo necesito decirle a Ramón Ayala que yo no hice negocios con Mireddys, lo hice con él, y nos hicimos megamillonarios”, sentenció Pina.

El productor cuestionó el trasfondo de la disputa y sugirió que se trata más de un conflicto matrimonial que de una verdadera irregularidad financiera.

“Estoy triste, no porque me digan: ‘ocultaste un email’, no. Cuando ellos quieran, demostraré que es un trabajo publicitario que están haciendo sus abogados para alargar una situación matrimonial que no le importa a nadie, ni siquiera a mí, y dividir unos bienes que son un montón. Es un problema de ellos que han tirado al medio”, explicó.

Sobre la fortuna de Yankee y su exesposa, Pina fue tajante: “Tienen billete con cojones”. Para él, todo lo que está ocurriendo es un espectáculo mediático impulsado por los abogados en busca de beneficios económicos: “Esto que está pasando es triste con cojones, es un circo por dinero acusándose”.

Incluso insinuó que esta polémica ha sido utilizada para desviar la atención del reciente estreno musical de Natti Natasha. “Yo estoy haciendo este live por mi esposa y mi familia, y ya veo la maldad de empañar [esto]”, afirmó.

Daddy Yankee anunció su separación de Mireddys González en diciembre y posteriormente la demandó a ella y a su cuñada por intentar mover $100 millones sin su autorización. También solicitó acceso a sus corporaciones.

Según una fuente cercana al artista, citada por People en Español, “Él es un hombre de fe que intentó rescatar su matrimonio”, pero la disputa financiera terminó marcando el fin definitivo de su relación.

Por ahora, la controversia sigue abierta y con millones de dólares en juego. Mientras tanto, Pina insiste en que lo único que le interesa es la tranquilidad de su familia: “Ustedes no conocen la realidad. Esto es una estrategia realmente absurda, pero los abogados están buscándose el peso, ¡felicidades!”.