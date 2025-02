Cardi B arremete contra el Servicio Secreto de Donald Trump, tras una noche de caos en el Super Bowl

Lo que debía ser una noche de entretenimiento terminó convirtiéndose en una experiencia frustrante para Cardi B, quien denunció haber recibido un trato hostil por parte del Servicio Secreto durante el Super Bowl LIX. La artista atribuyó la situación a la presencia del expresidente Donald Trump en el evento, asegurando que su asistencia elevó los niveles de seguridad y generó dificultades para ella y su equipo.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, la rapera expresó su descontento por lo que vivió en el estadio. “Hoy estaba muy enojada porque, ya sabes, Donald Trump y todo eso. Estuvo en el Super Bowl y nos estaban dando problemas. Dios mío. El Servicio Secreto no iba a jugar en ese maldito estadio”, afirmó.

Si bien Cardi B no especificó qué obstáculos enfrentó, dejó en claro que la estricta seguridad le arruinó el momento, al punto de afectar incluso su vestimenta. “Este zapato me costó tres mil dólares. Todo por culpa de Trump. Ahora me cae peor porque no tenías que ir al Super Bowl. Arruinando mi zapato”, se quejó.

El partido, que se disputó en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, tuvo como protagonistas a los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, con estos últimos llevándose la victoria. Sin embargo, la atención no solo estuvo en la cancha, sino también en la polémica asistencia de Trump y las reacciones que desató dentro y fuera del estadio.

Más allá del inconveniente que experimentó en el Super Bowl, Cardi B sorprendió a sus seguidores al revelar que uno de sus tíos fue recientemente deportado bajo las nuevas medidas migratorias impulsadas por Trump. “Ahora va a tener que… bueno, definitivamente no lo va a hacer… traer de vuelta a mi tío… porque deportaron a mi tío”, mencionó sin dar más detalles.

La rapera, cuyos padres son inmigrantes de República Dominicana y Trinidad y Tobago, ha sido una crítica constante de las políticas migratorias del expresidente. Durante las campañas electorales dejó en claro su rechazo hacia Trump y, tras la salida de Joe Biden, respaldó la candidatura de Kamala Harris, con quien incluso compartió escenario en un mitin en Milwaukee.

En dicho evento, Cardi B habló sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en distintas industrias y la necesidad de luchar por espacios en la política y el entretenimiento. “Me han subestimado. Mi éxito ha sido menospreciado y desacreditado. Las mujeres tienen que trabajar diez veces más duro, rendir diez veces mejor y, aun así, la gente nos pregunta cómo llegamos a la cima”, declaró.

El discurso de Cardi B no pasó desapercibido, y uno de los primeros en reaccionar fue Elon Musk, quien ha mostrado afinidad con las posturas de Trump. A través de su cuenta de X, el empresario se burló de la participación de la rapera en el mitin de Harris.

“Otra marioneta que ni siquiera puede hablar sin que le den las palabras. La campaña de Kamala no tiene autenticidad ni empatía verdadera”, escribió Musk, haciendo referencia a las críticas que ha recibido la vicepresidenta.

Sin embargo, Cardi B no tardó en responderle con la misma energía. “No soy una marioneta, Elon… ¡Soy hija de dos padres inmigrantes que tuvieron que trabajar muy duro para mantenerme! No sabes nada sobre la lucha estadounidense… PD: arregla mi algoritmo”, escribió en su cuenta de X, criticando además la gestión de la plataforma bajo el liderazgo de Musk.

Las declaraciones de Cardi B llegan en un momento en el que las políticas migratorias de Trump están bajo escrutinio. En enero de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo un operativo masivo que resultó en 956 arrestos en un solo día, generando fuertes críticas por parte de defensores de derechos humanos y organizaciones proinmigrantes.