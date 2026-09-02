Miley estrena nueva era: deja su apellido 'Cyrus' y anuncia 'Bass Persuades'

La cantante estadounidense abrió una nueva etapa en su carrera artística con una decisión que modifica una de las identidades más reconocibles del pop internacional.

Miley Cyrus comenzará a presentarse profesionalmente simplemente como Miley, eliminando el apellido Cyrus de su nombre artístico, coincidiendo con el anuncio de ‘Bass Persuades’, su décimo álbum de estudio.

El cambio fue confirmado este 1 de septiembre mediante un comunicado que presenta a la ganadora de tres premios Grammy como una “superestrella global multiplatino”, sin mencionar su apellido paterno. La modificación también llegó a sus redes sociales: su perfil oficial de Instagram retiró “Cyrus” del nombre y de la descripción, mientras una publicación reciente apareció acompañada únicamente por la palabra “Miley”.

Nacida en 1992 como Destiny Hope Cyrus, la artista es hija del cantante country Billy Ray Cyrus y de la mánager Tish Cyrus. Durante su infancia recibió el apodo “Smiley”, relacionado con su personalidad alegre, que posteriormente evolucionó hasta Miley. En 2008 formalizó legalmente el nombre Miley Ray Cyrus, después de alcanzar fama mundial como protagonista de ‘Hannah Montana’, la exitosa producción de Disney Channel.

Esta transformación acompaña el lanzamiento de ‘Bass Persuades’, previsto para el 18 de septiembre. El proyecto será su primer álbum bajo Atlantic Records tras finalizar su etapa con Columbia Records y llegará un año después de ‘Something Beautiful’, trabajo publicado en 2025 que alcanzó la cuarta posición del Billboard 200.

Para presentar esta nueva era, Miley reveló una portada en blanco y negro en la que aparece con una rosa entre los dientes. Al compartirla, explicó el concepto emocional detrás del proyecto: “La música se apodera de nosotros. La sentimos, la cantamos, a veces bailamos con ella, la dejamos salir y seguimos adelante. Es poderosa, vulnerable, dulce y fuerte”.

La cantante agregó: “Corazón pleno, corazón roto, cada parte de la vida en el medio. Eso es lo que significa el título para mí. Gracias por ser parte de hacer realidad mis sueños más locos. Espero sinceramente que amen este álbum”.

Fuentes citadas por The Sun describieron el disco como “un álbum emocional” influenciado por la relación de la intérprete con su prometido, Maxx Morando. Una fuente afirmó: “Bass Persuades da inicio a una nueva era para Miley y no puede esperar a que sus fans escuchen en qué ha estado trabajando”.

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El lanzamiento estará acompañado por el regreso de Miley a los escenarios con dos conciertos en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, programados para el 16 y 18 de octubre. Serán sus primeras presentaciones de gran formato después de varios años alejada de este tipo de espectáculos.

“Ha pasado un buen tiempo”, escribió en Instagram. Después añadió: “Me he sentado en esos asientos muchas veces, pero nunca he subido al escenario. Los Ángeles es mi corazón y estoy trayendo [mi show] a casa. Nos vemos ahí”.

Las entradas tendrán una preventa de American Express el 8 de septiembre, seguida por una preventa para seguidores el día 9. La venta general comenzará el 10 de septiembre mediante Ticketmaster. La banda Model/Actriz será la encargada de abrir ambos conciertos.

Las presentaciones también tendrán un componente personal tras la reciente muerte de Dolly Parton, madrina de Miley. Según The Sun, los espectáculos incluirán un homenaje. Una fuente señaló: “Miley y Dolly eran muy cercanas, y la música las unió más de lo que nadie podrá saber jamás. Estos shows le darán a Miley la oportunidad de homenajear a Dolly a su manera”.