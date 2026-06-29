Mueren los integrantes de Van Der Dijs tras el terremoto en Venezuela

Hoy, sus canciones permanecen como el legado de una banda cuya historia fue interrumpida de manera abrupta por una de las mayores tragedias naturales registradas recientemente.

La escena del rock venezolano atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras confirmarse la muerte de los cuatro integrantes de Van Der Dijs, una agrupación emergente que comenzaba a consolidarse como una de las propuestas más prometedoras de la música alternativa en el país. Los músicos fallecieron luego del colapso de un edificio durante los devastadores terremotos en Venezuela, ocurridos el miércoles 24 de junio y que dejaron miles de víctimas y graves daños materiales.

Fundada en 2024, la banda había logrado abrirse paso en el circuito independiente gracias a una identidad sonora que fusionaba nu-metal, rap-rock y rock alternativo, además de letras que conectaban con una nueva generación de seguidores. En su perfil oficial de Spotify, el grupo resumía su filosofía artística con una frase que hoy adquiere un significado especial: “Lo hacemos a nuestra manera. Desde Caracas”.

Los integrantes Manuel van Der Dijs, vocalista; Gabriel Gómez, guitarrista; Xander Hernández, bajista, y Abraham Foucault, baterista, se encontraban realizando un ensayo en el edificio Costamar II, ubicado en el sector de Tanaguarenas, estado La Guaira. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la estructura cedió tras el segundo movimiento telúrico, de magnitud 7,5, dejando atrapados a los músicos bajo los escombros.

Los equipos de rescate lograron recuperar los cuerpos horas después del colapso, aunque ninguno presentaba signos vitales. La tragedia también cobró la vida de decenas de personas que permanecían en el inmueble al momento del desastre, uno de los múltiples edificios afectados por los fuertes sismos que golpearon la costa norte del país.

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La confirmación oficial del fallecimiento fue realizada por el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM), institución que expresó sus condolencias a familiares, amigos y seguidores de la agrupación. Apenas cinco días antes del terremoto, Van Der Dijs había ofrecido un concierto con aforo completo en la Sala Experimental del CCAM, como parte del ciclo musical "El Hades", una presentación que terminó convirtiéndose, sin saberlo, en la última de su carrera.

Durante ese espectáculo, la banda interpretó algunos de los temas que habían impulsado su crecimiento dentro del circuito independiente venezolano, entre ellos "15 Minutos", "VENPAKA" y "¿DÓNDE ESTÁN?", canciones que comenzaron a ganar reconocimiento gracias a su participación en festivales y plataformas digitales.

El grupo también tenía programadas nuevas presentaciones durante las siguientes semanas, consolidando una agenda que reflejaba el interés creciente del público por su propuesta musical. Su presencia en eventos como el Festival Nuevas Bandas les permitió ampliar su audiencia y posicionarse como una de las agrupaciones con mayor proyección dentro del movimiento underground venezolano.

La tragedia que enluta a la música coincide con uno de los momentos más críticos que enfrenta Venezuela en los últimos años. Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 provocaron el colapso de edificios, daños generalizados en infraestructura y una emergencia humanitaria que continúa movilizando a organismos nacionales e internacionales.

Las cifras oficiales reportan cientos de fallecidos, miles de personas heridas y un elevado número de desaparecidos, mientras los equipos especializados continúan trabajando entre toneladas de escombros con la esperanza de localizar sobrevivientes.

En medio de ese panorama, la muerte de los integrantes de Van Der Dijs representa una pérdida irreparable para el rock venezolano y para una generación de artistas que encontraba en la agrupación una muestra del talento emergente del país. Su corta trayectoria dejó una huella significativa dentro de la escena alternativa gracias a una propuesta auténtica, un sonido distintivo y una evolución artística que apenas comenzaba a desarrollarse.