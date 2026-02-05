Nick Jonas relata por qué el momento más crítico de su vida fue el nacimiento de su hija

El actor habló como nunca antes sobre uno de los episodios más duros y transformadores de su vida personal: el nacimiento prematuro de su hija Malti Marie.

En una entrevista reciente, el cantante y actor Nick Jonas reconstruyó con detalle el dramático inicio de la vida de la niña, que llegó al mundo en enero de 2022 con apenas seis meses de gestación, fruto de un proceso de gestación subrogada junto a su esposa, Priyanka Chopra Jonas.

El testimonio fue compartido en el podcast On Purpose with Jay Shetty, donde Jonas explicó que el nacimiento estaba previsto para abril de ese año. Sin embargo, todo cambió de manera repentina. “Recibimos una llamada, iba a nacer antes”, recordó. A partir de ese momento, el tiempo se aceleró y la incertidumbre se apoderó de la pareja. “Llegamos al hospital y ella nació”, relató.

El estado de la bebé al nacer fue crítico. Jonas no esquivó los detalles al describir la escena que aún lo conmueve. “Pesaba 1 libra y 11 onzas (menos de un kilo) y estaba básicamente morada”, dijo. En ese instante, la intervención médica fue decisiva. “Estos ángeles de la UCI, de alguna manera, la resucitaron en ese momento, la cuidaron muy rápido, la intubaron y todo lo demás”.

Tras el parto, Malti fue trasladada de inmediato a la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), donde permaneció internada cerca de 100 días. La situación se volvió aún más compleja debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. “Como eran tiempos de COVID, mi esposa y yo básicamente hacíamos turnos de 12 horas en el hospital durante tres meses y medio”, explicó Jonas.

La rutina fue tan exigente que dejó huellas sensoriales imborrables. “Todavía podría decir que puedo sentir el olor”, confesó. Durante ese período, la pareja apenas coincidía. “Simplemente manejar de ida y vuelta todos los días y vernos como barcos que se cruzan fue algo muy loco”, reflexionó. “Fue un golpe duro de realidad”.

A lo largo de la entrevista, el músico insistió en destacar el rol fundamental del personal sanitario. “Solo diré esto sobre las enfermeras del NICU: son verdaderamente ángeles”, expresó, subrayando la gratitud que siente hacia quienes cuidaron a su hija durante los meses más delicados.

La recuperación de Malti fue lenta y demandó una fortaleza constante. “Luchó todos los días durante tres meses y medio y lentamente empezó a ganar algo de peso”, contó Jonas. El proceso incluyó intervenciones médicas complejas. “Después de seis transfusiones de sangre, estaba muy bien y pudimos llevarla a casa después de tres meses y medio”, explicó. Finalmente, la bebé recibió el alta en mayo de 2022.

Hoy, el contraste con aquel inicio es total. “Ya no pesa 1 libra y 11 onzas”, dijo con alivio. “Es una hermosa y saludable niña de cuatro años”. Para Jonas, ese presente saludable resignifica todo lo vivido y refuerza una mirada distinta sobre la paternidad y la vida cotidiana.

El cantante también habló de cómo la experiencia puso a prueba y fortaleció su relación de pareja. “Tuvimos muchas conversaciones difíciles, día tras día, sobre cómo cuidarla”, reconoció. “Tratábamos de cuidarnos entre nosotros y a ella, y de enfocarnos en no sentirnos abrumados”.

La presión emocional fue constante. “Todo puede sentirse enorme, y la paternidad en general ya es mucho para cualquiera, especialmente en las primeras etapas de la vida de tus hijos”, explicó. En ese contexto, destacó la importancia del equilibrio emocional: “Esto se trató de mantenernos emocionalmente unidos y estar el uno para el otro. Fue mucho dar y recibir de ambos lados”.

Jonas no ocultó su admiración por Priyanka Chopra Jonas. La describió como “una mujer brillante, con mucho corazón y perspectiva”. Y añadió: “La manera en que manejó todo fue muy inspiradora para mí”.

Finalmente, el artista reveló que Malti ya conoce la historia de su llegada al mundo. “Cada día es un regalo, y realmente puedes sentirlo en ella, en la manera en que se comporta y en lo emocionante que le resulta todo”, dijo. Y concluyó con una reflexión íntima: “No sé cuánto recuerda, probablemente nada, pero espiritualmente creo que hay gratitud en ella, y es increíble”.