Bad Bunny: su exnovia reaparece y respalda públicamente el histórico triunfo en los Grammys

La victoria del cantante en los Premios no solo marcó un hito para la música en español, sino que también reavivó una historia personal que muchos creían completamente cerrada.

En medio de la celebración por el éxito del álbum DeBí TiRAR MáS FOToS, que se convirtió en el primer disco íntegramente en español en ganar Álbum del Año, un gesto discreto pero contundente llamó la atención del público: Gabriela Berlingeri, exnovia del artista, expresó su apoyo al cantante desde sus redes sociales.

La diseñadora puertorriqueña compartió la publicación oficial de los Grammy en la que se anunciaba el triunfo de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del intérprete. Poco después, difundió una imagen simbólica de varias manos alzando copas en señal de brindis, un mensaje que fue interpretado como una felicitación directa y sincera. Aunque no incluyó palabras explícitas, el gesto fue suficiente para generar conversación y confirmar que, pese a su ruptura sentimental, el vínculo entre ambos sigue marcado por el respeto y el respaldo mutuo.

Desde que finalizaron su relación en 2022, Berlingeri y Bad Bunny han insistido en que mantienen una amistad cercana. El propio cantante se encargó de aclararlo públicamente en una transmisión en vivo a través de Instagram, donde afirmó: “Gabriela y yo somos amigos íntimos, somos mejores amigos. Si ella quiere tener novio, puede tener uno porque somos mejores amigos”. En la misma línea, añadió: “Lo mismo para mí, si encuentro una novia puedo tener una”, dejando claro que su relación evolucionó hacia una conexión basada en la confianza y la libertad personal.

La historia entre ambos comenzó en 2017, de forma casual, cuando coincidieron en un restaurante de Puerto Rico mientras el artista cenaba con su familia. A partir de ese encuentro, construyeron una relación caracterizada por la discreción, lejos de los focos mediáticos que suelen acompañar a las figuras del género urbano. Con el paso del tiempo, su vínculo trascendió lo sentimental y se convirtió también en una colaboración creativa.

Gabriela Berlingeri tuvo una participación destacada en momentos clave de la carrera de Bad Bunny. Fue protagonista del videoclip de “Tití Me Preguntó” en 2022 y desempeñó un papel fundamental durante la pandemia, periodo en el que realizó las fotografías para la portada de Rolling Stone de mayo de 2020. En ese contexto de confinamiento, el artista reconoció públicamente el impacto emocional que ella tuvo en su vida. En entrevista con la revista, expresó: “Esta cuarentena me hizo entender que ella es la mejor compañía que podía tener. Me sentí feliz con ella. No se sabe cuánto me ayudó en lo emocional cuando más lo necesitaba”.

El triunfo de DeBí TiRAR MáS FOToS en los Grammy consolidó a Bad Bunny como una de las figuras más influyentes de la música global. Además del galardón a Álbum del Año, el artista puertorriqueño se llevó los premios a Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global por su tema “EoO”, ampliando aún más el alcance de su victoria.

Tras su ruptura con Berlingeri, el cantante inició una relación con la modelo Kendall Jenner, con quien mantuvo un romance intermitente entre 2023 y 2024. Sin embargo, la presencia de Gabriela nunca desapareció del todo del entorno simbólico del artista. Ambos optaron por evitar controversias públicas y jamás revelaron detalles sobre los motivos de su separación, reforzando una imagen de madurez poco habitual en el mundo del espectáculo.

El mensaje de apoyo de Berlingeri, emitido justo en la noche más importante de la carrera de Bad Bunny, no solo amplificó el eco del triunfo, sino que también evidenció que su historia compartida dejó una huella profunda. Más allá del romance, lo que permanece es una relación construida en la cotidianidad, el trabajo conjunto y una complicidad que, incluso desde la distancia, sigue manifestándose en los momentos decisivos.