Nicole Kidman revela que posee el manuscrito original de “Your Song” de Elton John

En una revelación que dejó a los fanáticos boquiabiertos, la actriz compartió en una reciente entrevista en The Late Show with Stephen Colbert que es la orgullosa propietaria del manuscrito original de “Your Song”, uno de los temas más emblemáticos de Elton John, que fue escrito junto con Bernie Taupin en 1970. En su charla, Kidman detalló cómo logró adquirir este valioso objeto histórico, dejando a todos los presentes sorprendidos por la increíble posesión.

Durante la entrevista, cuando el anfitrión Stephen Colbert le preguntó sobre los autógrafos que había solicitado a lo largo de su vida, Kidman mencionó a dos grandes íconos: Philip Roth y Elton John. Pero lo más fascinante fue su siguiente declaración: “Eso fue porque compramos la letra de ‘Your Song’”, confesó la actriz, sin revelar muchos más detalles. Al ser preguntada por Colbert sobre el lugar donde guarda el manuscrito, Kidman, con una sonrisa cómplice, simplemente susurró: “Shhh”, dejando la intriga en el aire y aumentando aún más el misterio en torno a su tesoro musical.

Esta revelación cobra una dimensión aún mayor al recordarse que “Your Song” está estrechamente vinculada a uno de los papeles más emblemáticos de la carrera de Nicole Kidman: Satine, la cortesana protagonista de Moulin Rouge!, el musical de Baz Luhrmann de 2001. En la película, la canción de Elton John es interpretada por Ewan McGregor en una de las escenas más icónicas, en la que su personaje, Christian, le canta a Satine mientras ambos se encuentran bajo la luna parisina.

La interpretación de McGregor no solo marca un momento romántico fundamental, sino que también da inicio a una relación que se desarrolla entre los dos personajes a lo largo de la trama. La secuencia culmina en un impresionante popurrí de canciones románticas titulado “Elephant Love Medley”, una de las escenas más inolvidables de Moulin Rouge!, que fue incluso parodiada en un reciente episodio de Saturday Night Live.

El hecho de que “Your Song” esté tan íntimamente ligado al personaje de Satine y a la película que definió su carrera como estrella de cine, convierte a este manuscrito en un elemento aún más significativo para Kidman. Más allá de ser un simple recuerdo de la película, la canción se ha convertido en parte de su vida personal, como lo demuestra la ocasión en 2019 cuando, junto con su esposo, el músico Keith Urban, interpretaron su propia versión de la pieza en un video compartido en Instagram. En ese clip, el dúo cantó la canción con un toque juguetón y tierno, demostrando lo mucho que significa esta melodía para ellos.

No solo en el ámbito personal, sino también en eventos públicos, la canción ha formado parte de la vida de Kidman. Ese mismo año, la pareja cantó Your Song en una boda en Florencia, Italia, en un evento celebrado en la Villa di Maiano. Kidman, luciendo un impresionante vestido rojo que evocaba a su personaje de Moulin Rouge!, interpretó la canción con Urban, mientras que la fiesta continuaba con un toque festivo proporcionado por Kylie Minogue. Este momento de música y amor se quedó en la memoria de los presentes como un homenaje especial a la icónica melodía.