'No soy bipolar' | Kanye West le escribe por WhatsApp a Elon Musk y le pide que lo desbloqué de X

En octubre de 2022, la red social Twitter (ahora X) decidió suspender la cuenta de Kanye West tras publicar mensajes abiertamente antisemitas que fueron catalogados como apología del odio. Un año después de ser vetado, el rapero le escribió por WhatsApp a Elon Musk, dueño de la compañía, para que lo desbloqueara, asegurándole que no es bipolar y que en realidad lo que tiene son "signos de autismo".

Los mensajes de la conversación entre Ye y Musk fueron publicados por Ian Connor, amigo del rapero, quien compartió capturas de pantallas de los supuestos mensajes en su cuenta de Instagram, a solicitud del propio West. Según fuentes cercanas al artista, Kanye estaría desesperado por recuperar su cuenta de X, por lo que se vio en la necesidad de pedirle ayuda a su amigo para que hiciera pública la conversación entre él y Elon Musk.

“¿Cuándo vamos a hablar? No me debes nada. No tendrás que volver a hablar conmigo nunca más. Pero si hablamos, la naturaleza de la relación tiene que cambiar”, se lee en las capturas de pantalla compartidas por Connor.

“No soy bipolar. Tengo signos de autismo debido a mi accidente automovilístico”, escribió West, refiriéndose al accidente de 2002 que lo llevó a su exitosa canción ‘Through the Wire’, en la que rapeaba con la mandíbula cerrada.

Hay que recordar que en 2018, durante un evento en el que presentaba sus nuevas canciones, Kanye West reveló que le habían diagnosticado trastorno de bipolaridad. En aquel momento, West habló abiertamente de la “condición mental” que padecía e incluso se mostró orgulloso al afirmar que no era una discapacidad, sino más bien un superpoder. Dos años después, era su esposa, Kim Kardashian quien salía en su defensa después de que este publicara una retahíla de erráticos mensajes en su contra y pedía a sus fanáticos compasión y empatía hacia el rapero por sus "problemas de bipolaridad". Sin embargo, en 2022, Kanye cambió su discurso y aseguró que había sido “mentalmente mal diagnosticado”.

“Así que diré esto de nuevo: me diagnosticaron erróneamente mentalmente y casi me drogaron para convertirme en una celebridad manejable y de buen comportamiento”, tuiteó en ese momento.

En las capturas de pantallas también se puede leer como Kanye le dice a Elon Musk que Kim Kardashian lo está alejando de sus hijos. “No puedes ver a Kim alejarme de mis hijos”, supuestamente escribió Ye.

En noviembre del año pasado, la expareja finalmente llegó a un acuerdo en su divorcio y resolvieron la custodia de sus cuatro hijos, North, Chicago, Saint y Psalm. Según el acuerdo, ambos obtuvieron la custodia compartida con “igualdad de acceso” a sus 4 hijos. No obstante, fuentes con conocimiento directo dijeron a TMZ que Kim tendría a los niños la mayor parte del tiempo.

Tras el acuerdo, Kanye debe pagar $200,000 dólares al mes en manutención infantil. Además, el rapero es responsable del 50% de los gastos educativos y de seguridad de sus hijos.