¡Ya es normal! Britney Spears se vuelve a desnudar en su Instagram

Los desnudos, los topless, y los bailes extraños se han vuelto el "pan nuestro de cada día" en la cuenta de Instagram de Britney Spears. Ya no sorprende a nadie que cada dos por tres, la cantante se desboque públicamente y muestre sus atributos físicos al ritmo de sus características coreografías.

En los últimos días, la intérprete de 'Baby one more time' publicó varios videos en los que se le ve completamente desnuda. En el primero, Britney aparece acostada en su cama haciendo todo tipo de muecas mientras acerca y aleja la cámara de su rostro. Después de unos segundos, la artista saluda a sus seguidores con un "buenos días" al tiempo que abre sus ojos y enseña su dentadura. El video publicado el pasado 28 de noviembre acumula más de 260 mil me gusta.

Posteriormente, la artista volvió a publicar una imagen posando totalmente desnuda en la playa. Lo llamativo de la imagen es que gracias al reflejo de la sombra generada por el sol se puede apreciar a la persona que le toma la fotografía y por lo que se ve, parece tratarse de un hombre.

Las publicaciones no tienen comentarios puesto que la cantante desactivó esta opción en su perfil de Instagram, esto a manera de protegerse de los haters y los malos comentarios. Aun así, la imagen cuenta con más de 500 mil me gusta.

¿Por qué se desnuda en Instagram?

Hace poco más de un mes, Britney Spears contó esto en su libro de memorias ‘The Woman In Me’ y el New York Times ha compartido un breve texto en el que lo refleja.

“Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta hacerme fotos desnudas o con vestidos nuevos… pero creo que si hubieran sido fotografiados por otras personas miles de veces, pinchados y posados para la aprobación de otras personas, entenderían que me divierte mucho posar como me siento sexy y hacerme mi propia foto", escribió la cantante en extractos publicados en The New York Times.

En tanto, Jayden, uno de sus hijos, le dijo a la cadena británica ITV: “Es como si tuviera que publicar algo en Instagram para llamar la atención… esto ha durado años y años y años, y hay una alta probabilidad de que esto realmente nunca va a parar ".