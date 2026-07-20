Ozzy Osbourne: Birmingham instituye el primer 'Día de Ozzy' para honrar al artista

La ciudad inglesa se prepara para rendir un homenaje histórico a uno de sus hijos más ilustres.

A un año del fallecimiento de Ozzy Osbourne, las autoridades locales y diversas organizaciones culturales celebrarán por primera vez el “Día de Ozzy”, una jornada dedicada a reconocer la influencia del legendario vocalista de Black Sabbath en la historia del rock y en la identidad cultural de la ciudad donde nació.

La conmemoración se llevará a cabo el 22 de julio, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte del artista británico. La iniciativa fue anunciada por Central BID Birmingham, entidad que impulsa el evento junto con el Ayuntamiento de Birmingham, Birmingham New Street, Westside BID y la organización OPUS (Outdoor Places Unusual Spaces), con una programación distribuida en distintos espacios emblemáticos del centro urbano.

El objetivo de la celebración es ofrecer un recorrido por la trayectoria del músico mediante actividades musicales, intervenciones artísticas y experiencias culturales que permitan a residentes y visitantes recordar el impacto de quien se convirtió en uno de los mayores referentes del heavy metal a nivel mundial.

Entre los escenarios que formarán parte del homenaje destacan el puente y el banco de Black Sabbath, considerados lugares de peregrinación para los seguidores de la banda, además del Museo y Galería de Arte de Birmingham, la estación Birmingham New Street, el centro comercial Bullring, Selfridges y Martineau Place, espacios que acogerán diferentes actividades durante toda la jornada.

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La programación incluirá presentaciones musicales en vivo, instalaciones de arte público y actuaciones sorpresa. Uno de los momentos más esperados será la participación de Bostin Brass, agrupación de metales integrada por cinco músicos que también formó parte del cortejo fúnebre de Ozzy Osbourne. La banda recorrerá distintos puntos del centro con interpretaciones improvisadas para rendir tributo al cantante.

A esta agenda se sumará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham (CBSO), que ofrecerá un concierto especial en el Bullring como parte de las actividades organizadas para recordar la carrera del icónico artista británico.

Otro de los grandes protagonistas del evento será Ozzy the Bull, el toro mecánico creado para los Juegos de la Commonwealth de 2022 y rebautizado en honor al músico durante 2023. La figura será modificada especialmente para la ocasión y volverá a convertirse en uno de los principales atractivos de la jornada conmemorativa.

Desde la organización destacan que el homenaje representa un esfuerzo conjunto entre instituciones públicas, empresas y entidades culturales para poner en valor el legado del cantante. El presidente de Central BID Birmingham, Sam Watson, resaltó la importancia de esta colaboración al afirmar: “El Día de Ozzy es un ejemplo fantástico de cómo Birmingham colabora para celebrar al legendario Ozzy Osbourne”.

El proyecto busca consolidarse como una cita anual capaz de fortalecer el vínculo entre la ciudad y uno de los artistas que más contribuyó a proyectar el nombre de Birmingham en la escena musical internacional.

Por su parte, Deborah Harries, integrante del Gabinete de Cultura del Ayuntamiento de Birmingham, recordó que la influencia de Black Sabbath ya había recibido un reconocimiento institucional cuando sus integrantes fueron distinguidos como Ciudadanos Honorarios de la Ciudad el 30 de junio de 2025, un gesto que puso de relieve la trascendencia cultural de la banda para la comunidad local.

En la misma línea, Luisa Huggins, responsable de medios y comunicaciones de Westside BID, señaló que el puente y el banco dedicados a Black Sabbath se han convertido en puntos imprescindibles para miles de admiradores que visitan Birmingham con el propósito de conocer los lugares vinculados a la historia del grupo.

Ozzy Osbourne falleció el 22 de julio de 2025, a los 76 años. Según el certificado de defunción obtenido por la revista People, las causas registradas fueron un paro cardíaco extrahospitalario y un infarto agudo de miocardio, asociados a enfermedad de las arterias coronarias y a la enfermedad de Parkinson con disfunción autonómica.

Fundador de una de las bandas más influyentes del rock y del heavy metal, el cantante construyó además una exitosa carrera como solista que lo convirtió en un referente para varias generaciones de músicos. Con la creación del “Día de Ozzy”, Birmingham busca preservar ese legado y celebrar la huella imborrable que el artista dejó tanto en la música como en la historia cultural de su ciudad natal.