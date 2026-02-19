Pablo Alborán y su nuevo novio: el actor que ha conquistado el corazón del cantante

El artista, uno de los nombres más sólidos del pop español, atraviesa un momento de plenitud tanto en lo profesional como en lo sentimental. Tras varios meses alejado del foco mediático en lo que respecta a su intimidad, el malagueño ha confirmado su relación con el actor Juan Sesma, un joven navarro de 27 años con una trayectoria tan versátil como sorprendente.

Desde que en 2020 decidiera compartir públicamente su orientación sexual a través de un vídeo en redes sociales, Pablo Alborán ha hablado con naturalidad de su vida afectiva. En estos años se le ha vinculado con figuras como Pelayo Díaz o el bailarín Giuseppe Di Bella, además de mantener una relación discreta con un financiero madrileño. Ahora, el cantante vuelve a sonreír al lado de Juan Sesma.

La confirmación llegó de manera espontánea en redes sociales, donde ambos compartieron imágenes de una celebración muy especial: el cumpleaños de Juan, que tuvo lugar el fin de semana del 14 de febrero, coincidiendo con San Valentín. Fue el propio actor quien escribió en Instagram: “Gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00”. La respuesta de Alborán no tardó en llegar: un corazón rojo que disipó cualquier duda sobre el vínculo entre ambos.

Natural de Navarra y formado en Barcelona, Juan Sesma reside actualmente en Madrid, ciudad donde también vive el cantante. Actor y modelo, ha construido un perfil profesional polifacético que va más allá de los focos. Según refleja en su perfil de LinkedIn, cuenta con formación en interpretación y teatro musical, aunque su currículum incluye también estudios en ilustración, diseño gráfico y fotografía.

Se especializó en disciplinas creativas en centros como Creanavarra Centro Superior de Diseño y el Istituto Europeo di Design de Barcelona. Además, ha desempeñado trabajos diversos: desde peón y operario de almacén hasta asistente de pintura en un estudio creativo. Actualmente trabaja como autónomo en el ámbito de la fotografía artística.

El deporte es otra de sus grandes pasiones, algo que comparte con Alborán. Incluso durante sus viajes mantiene su rutina de entrenamiento, una constancia que se refleja en sus redes sociales. Pero si hay algo que une especialmente a la pareja es su amor por los animales. Juan tiene un caniche toy inseparable, mientras que el cantante comparte su vida con su labrador Terral, a quien el actor ya ha presentado en sus historias de Instagram.

El pasado diciembre, Juan Sesma vivió una experiencia singular al encarnar al rey Gaspar en la Cabalgata de Cintruénigo, localidad navarra perteneciente a la comarca de Tudela. El actor expresó su entusiasmo por el honor recibido, mostrando su compromiso con las tradiciones de su tierra.

Su trabajo en la interpretación le ha permitido tejer una red de amistades en el sector audiovisual. Entre ellas figura Beltrán Aramburu, conocido por haber dado vida también al rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes de Madrid. Asimismo, mantiene relación con la artista Yenesi, participante de Tu cara me suena, y con jóvenes talentos como Martín Urrutia y Juanjo Bona, ambos vinculados a Operación Triunfo.

En su círculo también aparecen nombres como Alejandro Albarracín, actor de Sueños de libertad, y Blanca Martínez Rodrigo, quien coincidió con Pablo Alborán en Respira, producción de Netflix que supuso el debut interpretativo del cantante. En el cumpleaños de Juan también estuvo presente Carlos González, conocido por la serie “Mariliendre” y cercano a Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Con una carrera en expansión y una relación que avanza con naturalidad, Juan Sesma se ha convertido en el nuevo protagonista de la esfera sentimental de Pablo Alborán. Ambos comparten discreción, pasión por el arte y una complicidad que ya no esconden. Mientras el cantante continúa cosechando éxitos musicales y afianzando su faceta como actor, su historia de amor añade un nuevo capítulo a una etapa marcada por la autenticidad y la felicidad compartida.