Pepe Aguilar objeto de burlas tras aparecer en concierto de Peso Pluma

La colaboración, aunque breve, marca un momento simbólico dentro de la industria, donde el diálogo entre estilos continúa evolucionando.

El inesperado encuentro entre Pepe Aguilar y Peso Pluma en un escenario de Texas desató conversación en redes sociales y entre seguidores del regional mexicano, no solo por la sorpresa del momento, sino por el historial de críticas que el intérprete de música ranchera había hecho en el pasado sobre los corridos tumbados, el género que hoy domina el joven artista.

El pasado 3 de abril de 2026, el Frost Bank Center fue el escenario de una presentación multitudinaria que reunió a cerca de 19 mil personas. En medio del espectáculo, Peso Pluma decidió invitar a Pepe Aguilar como figura especial, generando una reacción mixta entre el público: mientras algunos celebraron el momento, otros respondieron con abucheos que rápidamente se viralizaron.

La aparición del veterano cantante no pasó desapercibida. Aunque no interpretaron un dueto formal, Aguilar tomó el micrófono para cantar algunos de sus temas más emblemáticos, como “El rey” y “Por mujeres como tú”, lo que provocó una combinación de nostalgia y controversia entre los asistentes.

Antes de su aparición, Peso Pluma dedicó unas palabras que reflejaron admiración y respeto hacia Aguilar, dejando claro que, más allá de las diferencias generacionales o musicales, existe un reconocimiento mutuo. “Para mí es un honor, yo lo admiro muchísimo, lo respeto con mi alma y con mi vida y mi corazón, es un artista que yo siempre he escuchado, desde que yo estaba niño, hasta hoy en día, y tengo la posibilidad y tengo el honor de presentárselos hoy, esta noche: Pepe Aguilar”, expresó ante miles de fans.

El gesto fue correspondido con un abrazo tanto en el escenario como fuera de él, lo que evidenció una relación cordial entre ambos artistas. Más tarde, Aguilar compartió en redes sociales un mensaje de agradecimiento hacia el intérprete de corridos tumbados, resaltando la experiencia vivida durante el concierto.

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“Una noche de puro orgullo mexicano, ahora sí que Pura Doble P, gracias Hassan por tus palabras y la invitación”, escribió el cantante, utilizando el nombre real de Peso Pluma, Hassan Kabande. Sin embargo, evitó referirse directamente a los abucheos que marcaron su aparición.

El origen de esta reacción negativa por parte de algunos asistentes se remonta a declaraciones que Pepe Aguilar realizó hace aproximadamente cinco años, cuando criticó duramente el auge de los corridos tumbados. En aquel entonces, aunque aseguró respetar todos los géneros, utilizó términos contundentes para expresar su postura.

“Esta madre que está pasando ahorita con la música mediocre, chafa y pinch, va a generar que venga una bonanza de artistas como no te la vas a acabar, porque todos estos chavos, de esta generación, que realmente sí son talentosos, que realmente sí son músicos y que están creciendo con toda esta mierd, dicen 'yo voy a hacer otra cosa' ”**, declaró en su momento, generando polémica dentro de la industria musical.

Con el paso del tiempo, su postura pareció suavizarse. En 2023, Aguilar reconoció públicamente que algunas canciones de Peso Pluma eran de su agrado, aunque también admitió que no se veía interpretando ese estilo musical, al considerar que no encajaba con su trayectoria artística.

Por su parte, Peso Pluma fue cuestionado sobre esas críticas en el pasado, pero prefirió no profundizar en el tema. Su respuesta fue breve y contundente: “sin palabras”, evitando así alimentar la polémica.

Este reciente encuentro entre ambos artistas refleja la evolución del regional mexicano, un género que hoy convive entre lo tradicional y lo moderno, y que ha logrado conectar con nuevas generaciones sin perder del todo sus raíces. La presencia de figuras como Pepe Aguilar junto a exponentes actuales como Peso Pluma demuestra que, a pesar de las diferencias, la música sigue siendo un punto de encuentro.