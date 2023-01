'Perdón que te sal-piqué': La nueva canción de Shakira y Bizarrap con letra venenosa a Piqué

Se espera que para este miércoles 11 de enero a las 9:00 de la noche de Argentina (7:00 pm. de Panamá) se realice el lanzamiento mundial de la nueva canción de Shakira junto al productor y Dj argentino Bizarrap. Aunque aún se desconoce el contenido oficial de letra, en las últimas horas se filtró en redes sociales parte de una de las estrofas y lo que le espera a Piqué es una guerra sin cuartel.

Esta vez, parece que los 'misiles' que Shakira le enviará a Gerard Piqué en su nuevo sencillo tendrán veneno puro. Y la expectativa por conocer la letra de la nueva canción de la colombiana [que promete ser filosa] es total

En octubre pasado, Shakira sorprendió al mundo con ‘Monotonía’, una canción al ritmo de bachata que grabó en colaboración con el boricua Ozuna y que refleja el dolor de su separación con el exfutbolista tras doce años de relación.

Pero ahora, junto al productor argentino, la cantautora desata toda su furia contra el hombre que una vez amó y al que le dedicó varias de sus canciones más profundas y románticas. Si Monotonía refleja ese dolor por la nostalgia de lo que se perdió, esta nueva canción titulada "BZRP Music Session # 53" es un huracán de rabia, enojo y desprecio.

Según se supo, en esta primera composición luego de su divorcio, la cantante hará mención a su separación con el futbolista, incluidos párrafos a su nueva novia.

En su cuenta oficial, Shakira anunció, en inglés y español: “The She Wolf is back on January 11th! ¡La Loba está de regreso este 11 de enero!”.

Gracias a un video difundido en varias redes sociales se pudo conocer un adelanto de la letra de la nueva canción:

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

A tenor de la letra, este nuevo sencillo de Shakira es toda una declaración de guerra para quien en algún momento fue "el amor de su vida".