¡Pobre Anuel! | Yailin le dedicó a Tekashi el tema de Karol G 'Mi ex tenía razón'

Probablemente Anuel nunca imaginó que su tema 'Mejor que yo' dedicado a Karol G, sería utilizado precisamente por sus dos exmujeres para exponerlo ante el mundo como "mal amante". Y es que después que el puertorriqueño estrenara este tema, la colombiana respondió con "Mi ex tenía razón", una canción donde la "Bichota" le hace toda una declaración de amor a Feid y le deja claro a Anuel que el paisa es mucho mejor que él.

“Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor, que me trata mejor… Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él, ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor”, reza parte de la letra del nuevo sencillo musical de Karol G.

La canción se ha vuelto un himno entre las mujeres que en algún momento vivieron una mala experiencia amorosa y que ahora, tras superar ese capítulo, se encuentran mejor que nunca al lado de alguien que sí las valora. Esta situación por la que pasó Karol G, también fue vivida por Yailin la Más viral, teniendo como denominador común el mismo hombre. Y aunque en el pasado, ambas artistas estuvieron enfrentadas, lo cierto es que la dominicana ha utilizado la canción de la colombiana para mandarle un "misil" directo a Anuel.

Resulta que después de separarse de Anuel, Yailin encontró en Tekashi ese “apoyo” incondicional que le devolvió la sonrisa en el peor momento de su vida. Lo que en principio inició como una “colaboración entre artistas” rápidamente se tornó en algo más y hoy por hoy, aunque ninguno de los artistas lo ha confirmado, se puede decir que son una pareja de facto, especialmente después que Yailin le plantara un beso en la boca a Tekashi y le dijera te amo durante una presentación en Cuba.

Ahora, Yailin ha dejado en shock a sus fanáticos tras publicar un video en sus historias de Instagram donde aparece dedicándole a Tekashi el tema de Karol G. Según se muestra en el video, los artistas se encontraban en una discoteca disfrutando la noche con un grupo de amigos cuando de pronto empieza a sonar el éxito de Karol G. Es allí, cuando Yailin abraza a Tekashi y le canta al oído mientras sigue sonando de fondo la canción. Al final, cierran el momento con un apasionado beso en la boca.

Como era de esperarse, el video se hizo viral en cuestión de horas y generó todo un debate entre los fanáticos.

Algunos internautas comentaron que, en efecto, era una indirecta para Anuel, y otros que le recordaron a la chivirika las veces que no podía escuchar una canción de ‘La Bichota’ porque le daban celos: “Karol G y Yailin nunca han sido enemigas”, “cómo da vueltas la vida, antes no le podían poner una canción de Karol G y ahora las canta todas”, “de prohibir mujeres con el pelo azul a cantar las canciones de La Bichota”, “ni Judas se atrevió a tanto”, “cero rencorosa, parece una amiga”, “no guardó luto, así es que es”.

*Con información de www.revistavea.com.co*