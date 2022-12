Revelan las causas de la desaparición de Amaia Montero y su estado de salud

La que fuera vocalista de la banda española 'La Oreja de Van Gogh' hizo saltar las alarmas en octubre pasado con una preocupante publicación en su cuenta de Instagram donde se le veía visiblemente demacrada y con un aspecto desmejorado. Meses después se han revelado las causas de su desaparición de la escena musical.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió la compositora junto a una imagen de su rostro que dejaba al descubierto lo mal que lo estaba pasando en ese momento. La foto hizo saltar todas las alarmas entre sus fanáticos, equipo de trabajo y familiares, quienes incluso afirmaron desconocer el paradero de Amaia luego de realizar esta publicación.

Poco después, la revista Semana reveló en exclusiva unas imágenes de la artista saliendo de la Clínica Universidad de Navarra lugar en el que ha permanecido todo este tiempo para hacer frente a sus problemas de salud mental.

“Ahora se encuentra mejor y ha vuelto a casa, donde se termina de recuperar”, señaló la revista. Estas nuevas imágenes volvieron a generaron todo tipo de especulaciones acerca del origen por el que Amaia Montero precisó estos servicios, de las cuales la mayoría coincidían en problemas de salud mental.

Ha sido la revista española Hola!, la que ha revelado los motivos reales de su ingreso: “un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo proyecto discográfico, que tenía previsto publicar a comienzos de 2023, por lo que los médicos le han recomendado tranquilidad absoluta, reposo, silencio y desconexión”, señaló el medio español.

No es un secreto que la compositora española ha tenido que enfrentar problemas de salud mental durante gran parte de su vida. Su salida de la Oreja de Van Gogh, su exposición a las redes sociales, sus rupturas sentimentales, la dificultad para consolidarse como solista a nivel global han sido factores importantes que han repercutido en su estado emocional. A esto se suma la muerte de su padre después de luchar contra un cáncer, lo que supuso un durísimo golpe para la cantante, que, al parecer, sigue sin superar.

*Con información de Hola! y TikiTakas*