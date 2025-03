Romeo Santos estuvo al borde de la muerte durante una grabación, recuerda Natti Natasha

Natti Natasha, reconocida cantante dominicana, reveló recientemente que Romeo Santos, ícono de la bachata, estuvo en peligro de morir ahogado durante el rodaje del videoclip de La Mejor Versión de Mí, uno de los temas más exitosos de ambos artistas.

En una entrevista con Billboard, la artista compartió los tensos momentos vividos durante la filmación. La escena requería que Romeo ingresara dentro de un automóvil sumergido en una piscina. Lo que parecía una toma controlada se convirtió en un episodio caótico. “Lo lindo es que cuando entran el carro con Romeo adentro, yo decía: ‘Dios mío, papá Dios que esto salga bien’ porque yo no sé nadar, y yo no sé si él sabía nadar. Estaba demasiado frío. Yo entré a la piscina y yo me frisé. En la cara yo no tenía ningún tipo de expresiones por eso”, relató Natti Natasha, dejando entrever la gravedad de la situación.

El momento más crítico se produjo cuando el auto comenzó a hundirse rápidamente y la puerta del vehículo no se abría. “La puerta no abría para nada”, recordó la cantante con evidente angustia. La falla se debió a un error técnico: el encargado de controlar el cable que sostenía el automóvil desde la parte superior perdió el control. La situación pudo haber tenido consecuencias fatales.

Cuando la entrevistadora preguntó directamente si Romeo Santos pudo haber muerto, la respuesta de Natti Natasha fue contundente: “Pudo haber pasado, Dios libre, y nos asustamos”.

Lejos de abandonar la grabación tras semejante susto, Romeo Santos sorprendió a todos por su profesionalismo. Se secó, se recompuso y continuó trabajando como si nada hubiera pasado. Para Natti Natasha, este comportamiento fue revelador: “Ese día yo aprendí la humildad que tiene él y las ganas de trabajar…. muy profesional”.

La cantante confesó que pensó que el incidente llevaría a Romeo a suspender la jornada. “Me asusté y pensé que Romeo Santos se iba a ir de la grabación y lo iba a dejar todo así”, admitió. Sin embargo, el artista se quedó, retomó su papel con entusiasmo y demostró no solo compromiso, sino una pasión genuina por su arte. “Resaltó las ganas de trabajar que le pone el cantante a los proyectos y cómo es de creativo”, concluyó.

A seis años de aquel rodaje, esta historia, hasta ahora desconocida, revela no solo un momento crítico en la carrera de dos artistas, sino también el carácter resiliente de Romeo Santos frente a la adversidad.