Rosalía inspira un hallazgo científico: una proteína antiviral lleva el nombre de su éxito 'Despechá'

La influencia de la española ha llegado a un escenario poco habitual para una estrella de la música: los laboratorios de investigación científica.

La cantante española Rosalía se ha convertido en la inesperada inspiración detrás del nombre de una proteína recientemente identificada por un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard, un descubrimiento relacionado con la forma en que ciertos virus logran ocultarse del sistema inmunológico.

La protagonista de éxitos internacionales como “Despechá” suma ahora un nuevo reconocimiento fuera de la industria musical. Un grupo de científicos liderado por el investigador español Miguel López Rivera, originario de Úbeda, decidió bautizar una proteína como RyDEP (Rosy Despechá), una denominación que combina una referencia directa a la artista catalana con una característica observada durante el estudio de la molécula.

El hallazgo fue presentado en el repositorio científico bioRxiv y ha despertado interés tanto en la comunidad investigadora como entre los seguidores de la cantante. La elección del nombre no fue casual. Según explicó López Rivera, la estructura de la proteína observada en el laboratorio recordaba visualmente a unas castañuelas, un elemento profundamente vinculado a la cultura española y que, de alguna manera, evocó la imagen artística de Rosalía.

Más allá de la curiosidad del nombre, el descubrimiento tiene relevancia científica. Los investigadores estudian cómo esta proteína podría desempeñar un papel clave en los mecanismos que utilizan determinados virus para evitar ser detectados por las defensas naturales del organismo. Comprender estos procesos puede resultar fundamental para futuras investigaciones relacionadas con enfermedades infecciosas y estrategias de respuesta inmunológica.

El científico español explicó que la inspiración detrás de RyDEP también está relacionada con el comportamiento biológico observado durante el estudio. En declaraciones recogidas por medios españoles, López Rivera señaló: “lo que sucede con estos virus es que cuando infectan a la célula la vuelven despechada, porque, aunque la célula quiera defenderse se vuelve loca porque el virus le gana la batalla al tener esta proteína que le ayuda a esconderse del sistema inmune”.

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La explicación conecta directamente con el popular tema “Despechá”, una de las canciones más exitosas de Rosalía en los últimos años. De esta manera, el nombre de la proteína combina una referencia cultural contemporánea con una descripción simbólica de la interacción entre los virus y las células infectadas.

La noticia no tardó en llegar a oídos de la artista. Lo que comenzó como una anécdota científica terminó convirtiéndose en un emotivo encuentro entre música y ciencia. Durante una de sus presentaciones en Boston, Rosalía aprovechó un momento del concierto para mencionar públicamente el descubrimiento y reconocer el trabajo del investigador español.

La coincidencia resultó aún más especial porque Miguel López Rivera se encontraba entre los asistentes al espectáculo. Tras explicar brevemente al público la existencia de la proteína bautizada en su honor, la cantante dirigió unas palabras al científico desde el escenario.

“Miguel, el científico, gracias”, expresó la artista ante miles de espectadores, generando una ovación inmediata. El gesto sorprendió al investigador, que había acudido al concierto sin imaginar que terminaría siendo mencionado durante el espectáculo.

La conexión entre ambos mundos continuó unos instantes después. Rosalía decidió dedicarle una interpretación especial de una de sus canciones más recientes, “Sauvignon Blanc”, convirtiendo el momento en uno de los más comentados de la noche.

El caso de RyDEP refleja cómo la cultura popular puede influir incluso en ámbitos tan especializados como la biología estructural y la investigación biomédica. A lo largo de la historia, numerosos descubrimientos científicos han recibido nombres inspirados en personajes, obras artísticas o referencias culturales que ayudan a identificar conceptos complejos de una forma más cercana.

Mientras el estudio continúa siendo analizado por la comunidad científica, el nombre de Rosalía ya quedó vinculado a una investigación con potencial relevancia en el conocimiento de los mecanismos virales. Un reconocimiento singular que demuestra cómo la música, la creatividad y la ciencia pueden encontrarse en los lugares más inesperados, incluso dentro de un laboratorio de una de las universidades más prestigiosas del mundo.