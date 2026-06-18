Sebastián Yatra enciende las redes al cantar tema de Aitana tras victoria de Colombia

Un video publicado por el artista durante una celebración deportiva terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales.

Lo que inicialmente parecía una sencilla muestra de alegría por un triunfo de la selección colombiana derivó en una ola de reacciones entre seguidores de la música latina, debido a la canción que eligió interpretar junto a sus amigos durante el festejo.

El artista colombiano Sebastián Yatra compartió en TikTok una grabación realizada dentro de un vehículo mientras celebraba la victoria de Colombia frente a Uzbekistán en una competición internacional. En las imágenes se observa a Yatra disfrutando del momento acompañado de varias personas, cantando y celebrando entre risas. Sin embargo, el detalle que captó la atención de los usuarios no fue el resultado deportivo, sino la melodía que sonaba de fondo.

La canción elegida fue “Superestrella”, uno de los temas más comentados del más reciente álbum de Aitana, cantante española con quien Yatra mantuvo una mediática relación sentimental. Desde su lanzamiento, la composición ha generado numerosas interpretaciones entre los seguidores de la artista, quienes consideran que podría estar inspirada en Plex, actual pareja de la intérprete.

El video rápidamente acumuló visualizaciones y comentarios, impulsando conversaciones sobre la relación que existió entre ambos cantantes y sobre el significado que podría tener el gesto del colombiano. Aunque no existe ninguna señal de que la elección de la canción tuviera una intención específica, la coincidencia fue suficiente para despertar el interés de miles de usuarios.

Durante la grabación, el grupo entona la canción mientras disfruta de la celebración. En un momento particular, uno de los acompañantes de Yatra bromea al notar que el cantante no recuerda completamente la letra. Entre las risas se escucha la frase «No se la sabe...», comentario que se convirtió en uno de los detalles más compartidos del video por parte de los seguidores.

Pese a las múltiples interpretaciones que surgieron posteriormente, el mensaje con el que el artista acompañó la publicación estuvo completamente enfocado en el contexto deportivo. En la descripción escribió: «Ganó Colombia. Te amo, México», una frase que no hacía referencia a Aitana ni a ningún aspecto relacionado con su vida sentimental.

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Aun así, la presencia de “Superestrella” en el video terminó eclipsando el resto de elementos de la publicación. La canción ha adquirido una relevancia especial dentro de la carrera reciente de la artista española debido a las numerosas teorías desarrolladas por sus seguidores desde la salida del disco. Muchos consideran que la letra contiene referencias relacionadas con la etapa sentimental que atraviesa junto a Plex, una figura que ha ganado gran visibilidad pública durante los últimos meses.

La historia entre Aitana y Sebastián Yatra continúa despertando interés pese a que ambos tomaron caminos separados hace tiempo. Su relación se convirtió en una de las más mediáticas del panorama musical hispano y estuvo marcada por momentos de cercanía, distanciamientos y reconciliaciones que mantuvieron la atención constante de sus admiradores.

Tras el final definitivo de su romance, ambos artistas optaron por mantener la discreción respecto a los motivos de la ruptura. Desde entonces, han centrado sus apariciones públicas en sus respectivos proyectos profesionales, evitando alimentar especulaciones sobre su vida privada.

Actualmente, Aitana atraviesa una etapa personal y profesional ampliamente seguida por sus seguidores, mientras que Yatra continúa fortaleciendo su presencia internacional con nuevas propuestas musicales y presentaciones alrededor del mundo. Sin embargo, cualquier situación que vincule indirectamente sus nombres sigue generando una enorme repercusión digital.

La publicación del cantante colombiano demuestra cómo un gesto aparentemente espontáneo puede convertirse en tendencia global cuando involucra a dos figuras de gran popularidad. Lo que comenzó como una celebración futbolística terminó transformándose en un fenómeno viral que volvió a conectar los nombres de Sebastián Yatra, Aitana y la canción “Superestrella”, uno de los temas más comentados del momento en la música en español.