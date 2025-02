Salón de la Fama del Rock & Roll 2025: Mariah Carey, Maná y Oasis lideran la lista de nominados

Destacando una lista ecléctica de artistas que han dejado una huella imborrable en la historia de la música, entre los seleccionados se encuentran Mariah Carey, Oasis y la banda mexicana Maná, que podría convertirse en el primer grupo de rock en español en ser incluido en esta prestigiosa institución.

Este año, 14 artistas y bandas compiten por un lugar en el Salón de la Fama. Además de Carey, Oasis y Maná, la lista incluye a OutKast, The White Stripes, Billy Idol, Soundgarden, Cyndi Lauper, Bad Company, The Black Crowes, Chubby Checker, Joe Cocker, Joy Division/New Order y Phish.

El presidente de la fundación, John Sykes, destacó la relevancia de los nominados y su impacto en la evolución del género. “Estos notables nominados han creado cada uno su propio estilo y actitud musical, impactando a generaciones de amantes de la música y contribuyendo a la evolución y crecimiento continuo del rock & roll”, declaró en un comunicado citado por PEOPLE.

Te puede interesar: Karla Sofía Gascón | Mhoni Vidente hizo predicciones sombrías sobre el futuro de la actriz española

Te puede interesar: Nicky Jam y su suegra desatan controversia en redes por un beso

La selección final estará en manos de más de 1,200 votantes, entre los que se encuentran músicos, historiadores y expertos de la industria. Los criterios incluyen la influencia del artista en la música, su impacto cultural y la longevidad de su carrera. Para ser considerados, los nominados deben haber lanzado su primera grabación comercial hace al menos 25 años.

Maná, con más de tres décadas de trayectoria y múltiples reconocimientos internacionales, tiene la oportunidad de marcar un precedente en el Salón de la Fama. De ser elegidos, se convertirían en la primera banda de rock en español en ingresar a la institución, consolidando la importancia de la música latina en la escena global.

Los artistas que finalmente serán inducidos en el Salón de la Fama se anunciarán en abril. La ceremonia de inducción se celebrará en otoño en Los Ángeles, aunque la fecha exacta y los detalles del evento aún no han sido confirmados.

En 2024, el Salón de la Fama sumó a figuras como Mary J. Blige, Cher, Dave Matthews Band, Foreigner, Peter Frampton, Kool & the Gang, Ozzy Osbourne y A Tribe Called Quest.

Uno de los momentos más comentados de la ceremonia pasada fue la esperada inducción de Cher, quien en varias ocasiones expresó su frustración por no haber sido reconocida antes. Su discurso dejó una de las frases más recordadas de la noche: “Fue más fácil divorciarme de dos hombres que entrar al Salón de la Fama del Rock & Roll”, dijo con ironía, según Entertainment Weekly.

Entre los nominados, Mariah Carey no solo destaca por su influencia en el pop y el R&B, sino también por sus recientes logros. Su éxito navideño All I Want for Christmas Is You continúa rompiendo récords: alcanzó 17 semanas en el número uno del Hot 100 de Billboard, superando su propio récord con One Sweet Day, en colaboración con Boyz II Men.

La cantante celebró el hito en redes sociales con un mensaje a sus seguidores: “¡Esto es increíble! Nunca, nunca, nunca lo daré por sentado”, escribió en Instagram en diciembre de 2024. Además, la canción se convirtió en la primera pieza navideña en superar los 2 mil millones de reproducciones en Spotify.