Sean ‘Diddy’ Combs | Su exnovia sorprende al pedir su libertad tras acusarlo de violencia

En la acusación federal, presentó una carta al juez del caso solicitando su liberación bajo fianza, argumentando que el artista ha cambiado radicalmente y que sus hijos dependen emocional y financieramente de él.

La carta, obtenida por Page Six y dirigida al juez Arun Subramanian, fue entregada por el equipo legal de Combs y defiende al artista de 55 años, a pesar de que Huynh lo había acusado previamente de abuso físico, emocional y psicológico durante su relación.

“Que yo sepa, Combs no ha sido violento desde hace muchos años, y ha estado comprometido con ser padre ante todo”, escribió Huynh, quien además subrayó que no lo considera “un peligro ni para mí ni para la comunidad”.

La declaración de Huynh causó conmoción, especialmente porque en 2019 ofreció un testimonio devastador en el canal de la bloguera Tasha K, donde acusó a Combs de haberla golpeado violentamente y de asfixiarla durante un episodio de abuso.

“Me pisoteó el estómago con fuerza. Me quitó el aliento. No podía respirar. Me seguía golpeando. Le suplicaba: ‘¿Puedes parar? No puedo respirar”, relató en esa entrevista.

A lo largo del proceso legal, Huynh fue considerada por la fiscalía como una de las testigos clave, aunque finalmente no testificó en el juicio. Su declaración por escrito ahora toma un tono completamente diferente.

“Nuestra relación, como muchas, no fue siempre perfecta. Tuvimos altibajos y se cometieron errores. Pero él estaba dispuesto a reconocer sus errores y tomar mejores decisiones en el futuro”, afirmó en la carta.

Huynh aseguró que, con el paso del tiempo, Combs mostró una transformación genuina: “Encarnaba una energía de amor, paciencia y gentileza que era notablemente distinta de su comportamiento pasado”.

Además, resaltó que el artista ha cooperado durante toda la investigación: “Ha sido cooperativo, respetuoso y cumplidor durante toda la investigación y los procedimientos judiciales”.

Virginia también enfatizó el papel de Diddy como figura paterna: “Sus hijos dependen de él tanto emocional como financieramente… Quiero asegurarle a la Corte que, si es liberado, creo que el señor Combs respetará todas las condiciones impuestas y no pondrá en riesgo ni su libertad ni el bienestar de su familia”.

No obstante, el juez Subramanian ya había denegado anteriormente la solicitud de fianza tras el veredicto, citando una “falta de respeto por la ley y una tendencia a la violencia” por parte del artista.

Combs fue hallado culpable el mes pasado por dos cargos relacionados con transporte para prostitución, delitos que podrían acarrearle hasta 20 años de prisión. Sin embargo, fue absuelto de los cargos más graves, como tráfico sexual y asociación delictuosa.

La carta de Virginia Huynh no solo marca un contraste respecto a sus acusaciones pasadas, sino que también podría tener impacto en la próxima audiencia de sentencia programada para el 3 de octubre, fecha en la que se determinará el futuro legal del fundador de Bad Boy Records.