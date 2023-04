'Tú nos has recordado todo lo que valemos' | El emotivo mensaje de Shakira a Carlos Vives

Shakira le dedicó un emotivo y muy sincero mensaje a su amigo Carlos Vives quien fue homenajeado en la pasada gala de los Latin American Music Awards por su larga trayectoria musical. La barranquillera se deshizo en elogios hacia el cantautor al que considera como un hermano y quien la ha apoyado en los momentos más difíciles de su vida.

Para nadie es un secreto que Shakira y Carlos Vives se admiran mutuamente. Prueba de ello, son las canciones que ambos se han dedicado y la profunda conexión que tienen cada vez que coinciden en el escenario. Aprovechando el reconocimiento que el artista colombiano recibió en los Latin American Music Awards al llevarse el premio Legacy a su trayectoria, la autora de "Antología" quiso dejar patente, una vez más, que para ella, Vives es un verdadero referente tanto en el ámbito musical como en el personal.

En su cuenta de Instagram, Shakira publicó un video que muestra imágenes de ambos en distintos proyectos en los que han participado juntos y lo acompañó con un emotivo mensaje.

“Carlos, eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia, no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor, y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser”.

“Tú le has llevado a niños, a ancianos, y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma un pedazo de nosotros en cada canto y nos has recordado todo lo que valemos, lo que sentimos y con que fuerza llegamos a amar. Tu legado es invaluable porque nos representa a todos. Sigue construyéndolo por nosotros y vuela alto como un cóndor sobre la sierra”, escribió Shakira.

Al ver el sentido mensaje que su amiga le dedicó, Carlos Vives no se quedó atrás y le escribió un texto cargado de elogios y agradeciendo su apoyo y respaldo. El compositor no dejó pasar la ocasión para recordarle a Shakira la extraordinaria mujer que es y que solo merece "el amor más lindo".

“Nos has dado a los colombianos tanto de tu alma y tanto orgullo, que solo queremos verte sonreír querida amiga. Te mereces el amor más lindo y ser feliz para alegría de Sasha y Milan, que están en una edad maravillosa, para que el mundo entonces siga disfrutando de tu música y tu energía. Tu mensaje es la canción más hermosa que nadie escribirá nunca de mi ¡Gracias! Hasta que nos volvamos a encontrar, yo sigo aquí mirándote entre el mar y la Sierra que siempre te esperan. Te quiero”, escribió Vives.