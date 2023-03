Shakira se plantea interponer dura demanda en contra de Anuel

Fuentes cercanas a la barranquillera afirman que la artista estaría furiosa con el cantante puertorriqueño Anuel AA por aprovecharse de su nombre y su imagen para promocionar su nuevo tema musical, "Más rica que ayer". Así las cosas, el equipo legal de Shakira estaría analizando emprender acciones legales contra el exnovio de Karol G.

El pasado 24 de febrero, Shakira y Karol G revolucionaron las redes sociales con el lanzamiento en conjunto de su sencillo ‘TGQ’ (Te Quedó Grande), una canción repleta de ritmo y versos que poco dejan a la imaginación, pues es un claro mensaje para sus exparejas, Gerard Piqué y Anuel AA.

Como era de esperarse, la canción se convirtió en un éxito total, conquistando las principales listas de las plataformas de música digital como Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube, entre otras.

Pues resulta que el intérprete de ‘Secreto’ no quiso quedarse atrás y tan solo unos días después del estreno de las colombianas, causó furor al sacar a la luz ‘Más rica que ayer’, un sencillo en el que además de supuestamente traer al presente la relación que sostuvo con Karol G, se refiere explícitamente a la separación de Shakira y Piqué.

“Tírame el D M, no pa' estar peleando. Tú no eres Shakira ni yo Piqué”, dice el verso donde Anuel menciona directamente a la colombiana algo que, según los medios, no le ha caído para nada bien a Shakira, pues considera una falta de respeto que regetonero haga una mención explícita a su mediática separación con Gerard Piqué.

De acuerdo con el programa 'En casa con Telemundo', Shakira podría emprender acciones legales en contra de Anuel, por usar su nombre sin tener consentimiento previo.

No obstante, la intención de interponer una demanda no ha sido confirmada por ninguna de las partes.

Eso sí, ese verso no es el único detalle que habría molestado a la cantante. Hace unos días, Anuel avivó todavía más la polémica al compartir una publicación en su Instagram con el mensaje ‘Los hombres no lloran, los hombres facturan’, posando con un gigantesco póster de la de barranquillera de fondo.