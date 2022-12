A punto de cumplir 21 años, Billie Eilish ha conseguido en tiempo récord convertirse en una de las artistas nacidas en el siglo XXI más exitosas de la historia, premiada con los galardones más importantes de la industria de la música y cinematográfica. Conocida por su imagen con ropa holgada y despreocupada, la compositora concedió una entrevista a la BBC y sorprendió con sus respuestas.

"Me siento más poderosa cuando me siento masculina en mi vida", expresó la cantante que este año fue escogida como una de las 100 Mujeres influyentes e inspiradoras de 2022 por la BBC.

"Depende de cómo ando y cómo me despierto y mi ropa y mi cara, todo lo que soy en el día a día... me gusta sentirme más masculina que femenina, me hace sentirme mejor", explica la artista que ha estado inmersa en su gira Happier Than Ever que la ha llevado por cuatro continentes durante los últimos siete meses.

"Batallé con eso durante mucho tiempo, porque quería sentirme femenina y que me gustara, pero no lo sentía así".

En 2021, la revista Vogue sacó a la cantante, que entonces tenía 19 años, con un vestido ajustado de corsé satinado con un corte a la altura de la rodilla, que se alejaba de los atuendos emo holgados y sin género de los que había sido sinónimo. La portada generó comentarios no solo en internet, sino también en el New York Times, que comentó que a algunos no les había gustado que desafiara los estereotipos de género.

El 27 de marzo de 2022 en la ceremonia de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ganó junto a su hermano Finneas, el Oscar a la "Mejor canción original" por "No time to die" perteneciente a la última entrega de James Bond.

Talentosa desde la cuna

Nacida en el núcleo de una familia de artistas de padres actores y músicos, que tuvieron papeles secundarios en series como Friends y The West Wing, y con un hermano, Finneas con un talento inconmensurable para la composición y la guitarra.

Una noche de 2015, Billie, de 14 años, subió Ocean Eyes, escrita por Finneas, a la plataforma SoundCloud para que su profesor de baile pudiera escucharla.

Cuando se despertó, miles de personas la habían escuchado. Le siguió un contrato discográfico y una serie de incómodos encuentros con hombres mayores.

A medida que su fama se disparaba, también lo hacían sus cuentas en las redes sociales. Con 100 millones de seguidores en Instagram y más de 60 millones en TikTok, una publicación de Billie Eilish genera todo un motor mundial de comentarios. "Crecer en el ojo público es una experiencia dolorosa", reconoce.

Durante su carrera también tuvo que lidiar con la sensación de no ser suficiente. "No sabía qué estaba haciendo. He tenido tantas veces en mi vida el síndrome del impostor", declara.

*Esta nota pertenece a la BBC y su especial ‘las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo en 2022'/Megha Mohan y Yousef Eldin*