‘Solo me deshidraté’: Ulpiano Vergara niega que le haya dado un infarto

Luego que circulara en redes sociales información que aseguraba que el ‘Mechi Blanco’ Ulpiano Vergara había sufrido un pre infarto la noche del viernes 10 de marzo, tras el concierto que realizó en los Bohíos Alegres de Transítmica, el propio acordeonista desmintió estos rumores en su cuenta de Instagram asegurando que solo se había deshidratado.

Preocupados y angustiados, así se encontraban los seguidores del gran Ulpiano Vergara luego que corriera el rumor que el ‘Mechi’ se encontraba hospitalizado luego de sufrir un preinfarto. La noticia tomó fuerza durante este sábado 11 de marzo pues el entorno cercano al artista no se había pronunciado al respecto, lo que encendió las alarmas y avivó los rumores.

Sin embargo, ha sido el propio Ulpiano quien salió al paso para explicar lo que realmente sucedió. Tranquilo y sentado en la sala de su casa, el Mechi dijo que luego de finalizar su presentación en los Bohíos Alegres presentó algunos mareos, por lo que inmediatamente fue llevado al hospital en idonde le realizaron los exámenes pertinentes y se determinó que estaba deshidratado.

"Quiero aclarar que no me dio un preinfarto, todos los chequeos que me hicieron en el hospital salieron bien, solo me deshidraté, hay Mechi pa'rato”, expresó el acordeonista.

Ulpiano además agradeció a todos sus fanáticos que lo acompañaron hasta el patio del hospital y se quedaron con él hasta que le dieron salida.

Anoche que el primer evento de Ulpiano Vergara y Los Distinguidos con su nueva cantalante Angélica De La Cruz, tras la salida de Maryfrank Bravo.