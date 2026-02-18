Taylor Swift: Austria presenta cargos por terrorismo tras complot que obligó a cancelar sus conciertos

El caso que obligó a suspender tres fechas de la gira de la cantante en Viena sumó un giro judicial decisivo.

Las autoridades austríacas formalizaron cargos por terrorismo contra el principal sospechoso del plan que, en agosto de 2024, fue considerado una “amenaza creíble” contra los conciertos de The Eras Tour en el Ernst Happel Stadium.

La decisión de cancelar los espectáculos, previstos entre el 8 y el 10 de agosto, se tomó tras alertas de inteligencia que advertían sobre un posible atentado masivo en las inmediaciones del estadio. Ahora, más de un año después, la investigación judicial avanza con acusaciones formales que podrían derivar en una condena de hasta 20 años de prisión.

Según el informe, fiscales austríacos imputaron a un hombre de 21 años, identificado por medios locales como Beran A., por pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y tentativa de adquisición ilegal de armas.

De acuerdo con la acusación, el sospechoso habría declarado lealtad al autodenominado Estado Islámico (IS) y difundido propaganda extremista a través de servicios de mensajería. Los investigadores sostienen que “obtuvo instrucciones en internet para la construcción de una bomba de metralla basada en el explosivo triacetona triperóxido (TATP)”, un compuesto empleado en atentados atribuidos a esa organización, y que llegó a producir una pequeña cantidad del explosivo.

Además, habría intentado adquirir armas ilegalmente fuera de Austria para introducirlas en el país. El proceso judicial se desarrollará en Wiener Neustadt, localidad cercana a Viena.

Las autoridades también investigan su presunta participación en la planificación de otros ataques internacionales, incluidos posibles objetivos en Dubái y Estambul, que finalmente no se concretaron.

Te puede interesar: Falleció Leo Rosas, finalista de La Voz México: familia confirma que luchaba contra la depresión

Te puede interesar: Justin Bieber lanza colección SKYLRK con Hailey Bieber como imagen principal

El complot salió a la luz días antes de los conciertos, cuando servicios de inteligencia gubernamentales compartieron advertencias consideradas creíbles. Ante ese escenario, el promotor Barracuda Music anunció la cancelación “por la seguridad de todos”.

Ese mismo día fueron arrestados dos sospechosos. Uno de ellos, de 19 años, tenía presuntos vínculos con ISIS y planes específicos para ejecutar un ataque durante los conciertos. Tras un allanamiento, las autoridades determinaron que contemplaba utilizar cuchillos o explosivos caseros.

El entonces jefe de la Dirección de Seguridad del Estado e Inteligencia, Omar Haijawi-Pirchner, describió la magnitud del riesgo: “Quería llevar a cabo un ataque en el área exterior del estadio, matando a la mayor cantidad de personas posible usando cuchillos o incluso los dispositivos explosivos que había fabricado”.

Posteriormente, un joven de 17 años, empleado de una empresa de servicios vinculada al estadio, fue detenido cerca del recinto. No poseía entradas para el concierto. Un tercer implicado, de 18 años, también fue arrestado por su relación con el acusado principal. En total, al menos tres personas fueron detenidas. En 2025, un menor sirio fue condenado por colaborar con el complot.

La revista Us Weekly señaló que la cancelación de los conciertos se apoyó en información compartida por Estados Unidos con Austria. El subdirector de la CIA, David S. Cohen, destacó que la cooperación entre agencias permitió identificar la amenaza y concretar las detenciones antes de que el plan avanzara.

Tras la cancelación, Swift expresó públicamente su conmoción y gratitud hacia las autoridades. En sus redes sociales escribió: “La razón de las cancelaciones me llenó de un nuevo sentido de miedo y de una enorme culpa, porque tantos habían planeado venir a esos shows. Sin embargo, estuve muy agradecida con las autoridades porque, gracias a ellas, lloramos que perdimos conciertos, en lugar de perder vidas”.

También respondió a cuestionamientos sobre el tiempo que tardó en pronunciarse: “No voy a hablar públicamente de algo si creo que hacerlo podría provocar a quienes quieren dañar a los fans que vienen a mis shows. En casos como este, el ‘silencio’ es mostrar contención”.

El intento frustrado dejó una huella en la etapa europea de The Eras Tour, una de las giras más exitosas de la historia reciente. Aunque la suspensión generó decepción entre miles de seguidores, las autoridades subrayaron que la prioridad era preservar vidas.

Hoy, con el proceso judicial en marcha, Austria busca sentar un precedente frente a amenazas extremistas dirigidas a eventos masivos. El caso pone de relieve la importancia de la cooperación internacional en materia de inteligencia y la vigilancia constante ante riesgos que, de no haberse detectado a tiempo, podrían haber tenido consecuencias devastadoras.