Taylor Swift y Travis Kelce enfrentan la oposición de sus vecinos por una cerca

La instalación de una cerca alrededor de la vivienda de Taylor Swift y Travis Kelce en Cleveland, Ohio, ha generado inconformidad entre algunos residentes. La pareja, que contrajo matrimonio en julio, busca reforzar la privacidad de su propiedad junto al lago, pero la propuesta abrió un debate sobre el trazado de la estructura, el estado de una antigua tubería de alcantarillado y la presencia de ciervos.

El asunto llegó a la Junta de Revisión Arquitectónica, que celebró una reunión para escuchar las posiciones relacionadas con el proyecto. Representantes que trabajan en la obra explicaron las características de la barrera prevista para el terreno de los artistas.

Según lo expuesto ante la junta, el diseño contempla una cerca de aluminio negro, con recubrimiento en polvo y una altura de seis pies, cerca de 1,83 metros. La propuesta también incluye plantar numerosos árboles dentro de la propiedad, una medida que podría contribuir a resguardar la vivienda de las miradas externas.

Los responsables del proyecto explicaron que la cerca se ubicará aproximadamente dos pies, unos 61 centímetros, hacia el interior de los límites del terreno para evitar interferencias con las tuberías de alcantarillado. Sin embargo, esa modificación no ha disipado todas las preocupaciones de los vecinos, especialmente las relacionadas con una conducción antigua que, según una residente, se encuentra deteriorada.

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Katherine Bolton, una de las vecinas, señaló que la tubería cercana es su principal inquietud. A su juicio, los árboles que Swift y Kelce planean sembrar podrían quedar demasiado cerca de esa infraestructura y no respetar una distancia suficiente frente a la antigua red de alcantarillado. Su objeción se centra, por tanto, en las posibles consecuencias de la plantación para una instalación que considera vulnerable.

Durante la reunión, Bolton también puso en duda cuánto tiempo permanecería la cantante en Cleveland. Según la transcripción, dijo: “Esta solicitante podría decidir vender su casa el próximo año, seguir adelante y comprar otra casa”. El comentario aludía a la posibilidad de que Swift abandonara la propiedad en un futuro cercano, aunque no constituye una confirmación de que la pareja tenga planes de mudarse.

La cerca plantea otra preocupación entre algunos residentes: la abundante presencia de ciervos en el área. De acuerdo con lo expuesto en torno al proyecto, existe inquietud por el riesgo de que uno de estos animales termine ensartado en un poste de la estructura. Ese punto se suma a las objeciones sobre el alcantarillado y a las diferencias acerca de cómo debería instalarse la barrera.

La disputa vecinal se produce mientras la pareja atraviesa una etapa pública. Swift y Kelce se casaron en julio, en una ceremonia celebrada en el Madison Square Garden. El jugador de fútbol americano, por su parte, se encuentra concentrado en la temporada con los Kansas City Chiefs, equipo que, al momento de la publicación, llevaba cuatro victorias y ninguna derrota.

La información sobre el desacuerdo fue reportada inicialmente por Cleveland.com. El debate sobre la cerca muestra cómo una modificación en una propiedad privada puede convertirse en un asunto comunitario cuando afecta preocupaciones compartidas, como el mantenimiento de infraestructuras subterráneas, la protección de la fauna y la convivencia entre residentes.

Por ahora, la propuesta ha sido objeto de revisión y de reparos expresados por algunos vecinos. La transcripción de la reunión no indica que la pareja haya desistido del plan ni confirma una decisión definitiva sobre la autorización de la cerca.