The Weeknd | De las sombras al Olimpo del pop, así fueron sus inicios

Abel Tesfaye, el nombre real detrás del enigmático ícono musical, cerró un capítulo monumental en la historia de la música contemporánea.

Lo que empezó como una voz anónima en YouTube terminó por convertirse en una odisea artística de proporciones globales, que incluye récords Guinness, giras inmersivas y una mansión de 70 millones de dólares. Pero el brillo de su éxito contrasta con una historia de orígenes marcados por la marginalidad, el abandono y la lucha personal.

Nacido en 1990 en Toronto, Canadá, Abel Makkonen Tesfaye es hijo único de Samra y Makkonen Tesfaye, inmigrantes etíopes que huyeron del régimen del “Terror Rojo” en 1987. Su infancia transcurrió en Scarborough, un barrio del este de Toronto, en un hogar liderado por mujeres: su madre trabajaba jornadas extenuantes y su abuela fue su principal figura afectiva.

“El primer idioma que hablé fue amárico”, recordó en una entrevista. La figura paterna fue prácticamente inexistente. “Apenas sé el nombre de mi padre”, confesó. Aunque su progenitor intentó contactarlo en 2017, la reconciliación nunca llegó.

A los 11 años comenzó a consumir marihuana y, con el tiempo, sustancias más fuertes. A los 18 abandonó la escuela y se mudó con amigos a un apartamento. “Creía que necesitaba las drogas. Hoy agradezco no necesitarlas”, confesó en GQ. Fue en ese entorno donde nació la necesidad de expresarse: letras oscuras, íntimas, desgarradoras.

En 2009, bajo el seudónimo XO, comenzó a publicar canciones en YouTube sin mostrar su rostro. El rapero Drake fue uno de los primeros en reconocer su talento y compartirlo en su blog, dándole un primer empujón público.

En 2011, lanzó tres mixtapes legendarios: House of Balloons, Thursday y Echoes of Silence. Así nació “The Weeknd”, un nombre inspirado, según la leyenda, en un fin de semana en el que decidió no volver jamás al colegio.

Firmó con Republic Records y en 2012 lanzó Trilogy, seguido por Kiss Land en 2013, un álbum con claras influencias del cine de terror y la ciencia ficción. Pero la explosión global llegó con Beauty Behind The Madness (2015), que incluyó los éxitos “Can’t Feel My Face” y “The Hills”, además de colaboraciones con Ariana Grande y la saga Cincuenta Sombras de Grey.

En 2016, Starboy marcó un punto de inflexión. En el videoclip del tema principal, The Weeknd “asesina” simbólicamente a su yo anterior, despidiéndose de sus icónicas rastas. La nueva imagen vino acompañada de un sonido más pulido y futurista.

Los discos siguientes confirmaron su ambición conceptual. After Hours (2020), con hits como “Blinding Lights” y “Save Your Tears”, se convirtió en un fenómeno global. En 2022, Dawn FM presentó una narrativa más oscura, una especie de limbo sonoro guiado por la voz del actor Jim Carrey.

En 2025, The Weeknd lanzó Hurry Up Tomorrow, su sexto y último álbum bajo ese alias. Acompañado por una película en la que se interpreta a sí mismo atrapado en una vida de exceso, soledad y mansiones vacías, el disco es una reflexión brutal sobre la fama.

“No te quedes más tiempo del debido en la fiesta”, dijo a Variety al anunciar el fin del personaje. En las canciones, habla de whisky, áticos solitarios, lágrimas y un cansancio existencial que lo llevó a dejar atrás a The Weeknd. “Llámame por el nombre viejo y familiar”, canta citando un poema, como quien se despide de un alter ego agotado.

A pesar del hermetismo, su vida personal también fue foco de atención. Mantuvo relaciones sentimentales con Bella Hadid, Selena Gómez y Yovanna Ventura. Mientras tanto, permaneció siempre cerca de su madre y mantuvo la distancia con su padre, incluso cuando este intentó un acercamiento.

Hoy, Abel Tesfaye es dueño de una de las mansiones más caras de California, ha ganado múltiples premios Grammy y ostenta dos récords Guinness. Su gira mundial más reciente incluyó más de 100 fechas, con una experiencia inmersiva transmitida por Amazon Video.

Pasó de ser un niño criado por su abuela en un barrio obrero a una figura que redefine la música pop contemporánea. Pero su mayor legado podría ser el testimonio crudo de una vida que no se maquilla: marcada por la pérdida, los excesos, la búsqueda constante de sentido y, finalmente, la decisión de soltar.