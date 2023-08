'Me veo en otra relación' | Ricky Martin habla por primera vez de su divorcio de Jwan Yosef

Tranquilo, sereno y hasta risueño, así se mostró Ricky Martin en una entrevista donde habló por primera vez de su divorcio de Jwan Yosef, luego de siete años de matrimonio. El cantante se sinceró y dijo que la decisión de divorciarse ya estaba tomada desde hacía mucho tiempo y aunque por el momento se va a dedicar a pasarla bien junto a sus hijos, espera tener otra relación en el futuro.

El exmenudo rompió el silencio en una entrevista para la cadena hispana Telemundo Puerto Rico en la que aseguró estar soltero y que su proceso de separación no se dio este año, sino que viene desde antes de la pandemia.

“Estoy soltero”, dijo risueño. “Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es pre-pandémico”, reveló el intérprete de “La mordidita”.

Ricky señaló que con Jwan siempre tuvo una relación armoniosa y que cuando el público se enteró del divorcio el pasado 6 de julio, ya ellos habían pasado por un proceso de luto bastante sólido.

“Estábamos firmes de que esto era lo que tenía que pasar por su bien, por mi bien y por nuestros hijos”, aseguró.

De igual forma, confesó que sus hijos han asimilado la separación de manera saludable e incluso dejó ver que sus hijos mayores, Matteo y Valentino se sorprendieron pues nunca los vieron pelear. “Mis hijos nunca vieron una pelea entre Jwan y yo”, dijo. “Por eso es como que ¿se van a divorciar, se van a separar, cómo? porque nosotros resolvíamos las diferencias con una buena plática a lo mejor en nuestra habitación”, mencionó.

Sobre la reacción de sus mellizos, recordó: “Cuando les dijimos fue como ‘bueno papá, ¿tú estás bien, tú estás feliz? ¿Esta es la decisión? No lo hagas por nosotros, nosotros estamos bien”.

Incluso, el boricua bromeó con el hecho de escribir un libro junto a su exmarido sobre cómo llevar un buen divorcio.

“Ha sido maravilloso. Inclusive yo le dije a Jwan, nosotros debemos escribir un libro de cómo se debe uno divorciar. "Ha sido mucho más fácil de lo que nosotros pensábamos, pero lo hemos hecho con tiempo y con calma”, reflexionó.

Sobre volver a una relación, dejó ver que está bien soltero y que solo quiere pasarla bien, pero no descartó volverse a enamorar. “Con calma, fueron siete u ocho años", afirmó risueño. "Yo la voy a pasar bien, yo la quiero pasar bien, vamos con calma pero yo sí me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad”, confesó.