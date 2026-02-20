Nando Boom, Natti Natasha y Dímelo Flow conquistan Premio Lo Nuestro con Mejor Canción Dembow

Considerado el pionero del movimiento urbano en español, Nando Boom ha sido una figura clave en la expansión del reggae en español desde finales de los años 80.

La música urbana latina vivió una noche histórica en los Premios Lo Nuestro, donde el panameño Nando Boom, la estrella dominicana Natti Natasha y el productor panameño Dimelo Flow se alzaron con el galardón a Mejor Canción Dembow por el tema “Dem Bow”.

El reconocimiento representa mucho más que un premio: es un homenaje a las raíces del dembow y a la unión de dos generaciones y dos naciones, Panamá y República Dominicana, pilares fundamentales en la evolución del género urbano en español.

Un puente entre generaciones

Considerado el padre del movimiento urbano en español, Nando Boom ha sido una figura clave en la expansión del reggae en español desde finales de los años 80. Con una trayectoria que supera las cuatro décadas, su legado ha influido directamente en el desarrollo del reguetón y el dembow moderno.

Hace unos meses, en declaraciones a TVN, el artista explicó que la nueva versión de “Dem Bow” nació con la intención de crear un momento impactante para la apertura de los Premios Juventud. La anticipación creció tras anunciarse su colaboración con Natti Natasha, una de las voces femeninas más influyentes de la música urbana actual.

“Natti Natasha le metió su flow y su esencia”, expresó Nando Boom, destacando la energía y frescura que la cantante dominicana aportó al clásico. La colaboración no solo revitaliza un tema con más de 30 años de historia, sino que también consolida un puente generacional que conecta los orígenes del movimiento con su presente global.

Por su parte, Natti Natasha —reconocida por éxitos internacionales y múltiples nominaciones en importantes premiaciones— compartió en sus redes sociales un video promocionando el tema, subrayando cómo la música de Nando Boom continúa inspirando a las nuevas generaciones.

Reconocimiento a una trayectoria

El productor musical panameño Pucho Bustamante también destacó el logro a través de su cuenta de Instagram, calificándolo como un momento histórico que reconoce 40 años de trabajo y perseverancia por parte de la cadena latina más importante de Estados Unidos.

El triunfo en Premio Lo Nuestro no solo celebra una canción, sino que reafirma la vigencia de las raíces del dembow y el impacto cultural de Panamá y República Dominicana en la música urbana internacional.