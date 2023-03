La verdad detrás de lo que sucedió en el baile de Alejandro Torres en la 24 de diciembre

Panamá / 24 de Diciembre/Hace un día la agrupación musical de Alejandro Torres, Las Estrella del Ritmo tuvo una presentación en la 24 de Diciembre, lugar en donde celebraron el cumpleaños de uno de sus compañeros musicales Abdiel Núñez, en esa presentación al parecer el artista sufrió un episodio de la migraña que padece.

En una declaración en video que hizo a través de cuenta de Instagram, el artista indicó que tenía varios días que no dormía bien, y eso me provocó una migraña muy fuerte en el baile de la 24 de diciembre.

Alejandro Torres, explicó que no puede comprar medicamentos para la migraña sin una receta de un doctor, por lo que, al terminar el baile, se fue a atender en el Hospital de Punta Pacífica en donde le administraron una dosis de enantyum intravenosa, luego estuvo en reposo durante dos horas y posteriormente se sintió mucho mejor.

Torres, dio estas declaraciones, para aclarar los hechos de lo que le sucedió en el baile, pues se estaban haciendo especulaciones de que le iba “a dar un derrame” y en ese sentido aprovechó para explicar a todos sus fans que era una falsa alarma y él se sentía mucho mejor y solo fue una crisis por la migraña.

Además, explicó que los viajes constantes han dejado una secuela de cansancio y deterioro, y los episodios de migraña le aparecen cuando no ha dormido bien, no se ha alimentado bien o no ha descansado de forma regular, por lo que siempre trata de ser muy cuidadoso en ese sentido durmiendo entre 6 y 8 horas diarias.

A pesar de sentir una fuerte migraña, el cantante destacó que siguió cantando como lo hace de costumbre ya que es importante la presencia de todas las personas que asistieron al evento y que esperaban la presentación del cantante de música típica.

El músico Alejandro Torres declaró que se encuentra estable y no ha pasada nada grave.