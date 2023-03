Pacientes de hemodiálisis cierran la vía Transístmica a la altura del Complejo de la CSS

Ciudad de Panamá, Panamá/Pacientes de insuficiencia renal cerraron la vía Transístmica frente al Complejo de la Caja de Seguro Social en protesta por la licitación para la construcción de seis nuevas unidades de hemodiálisis. Los pacientes afirman que la propuesta presentada por el único ofertante no satisface las necesidades reales de los pacientes.

En estos momentos se mantienen cerradas ambias vías tanto en dirección hacia la Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto) como para los que se dirigen hacia Calidonia, Frangipani y el centro de la ciudad. Se le pide a los conductores evitar este sector o tomar vías alternas.

¿Qué provocó la molestia de los pacientes de hemodiálisis?

El único ofertante al acto público fue el Consorcio Renal, que presentó una propuesta de $168.8 millones para el servicio de hemodiálisis y suministro de kits, así como por la construcción de seis unidades de hemodiálisis. El precio de referencia establecido por la CSS era de $180.8 millones.

Aunque todavía no se ha adjudicado la licitación, los pacientes exigen que la misma se declare desierta ya que el proceso no se ha realizado de la manera más transparente y consideran que la propuesta no reúne los requerimientos necesarios para que puedan recibir sus tratamientos en óptimas condiciones.

En los últimos meses, la situación en la unidad de hemodiálisis del complejo de la Caja de Seguro Social se ha ido agravando, en gran parte por las malas condiciones de la infraestructura que ha colapsado por la cantidad de personas que diariamente llegan para recibir atención. A ello, se suma que la empresa encargada de dar mantenimiento a las máquinas para realizar los tratamientos de falla renal, suspendió el servicio por la falta de pagos, lo que aumenta el riesgo de muerte de quienes dependen de este servicio y para seguir con vida.

La licitación contempla las 18 unidades de hemodiálisis existentes, sumadas a las nuevas unidades, que totalizarán 270 máquinas de hemodiálisis que tendrán la capacidad atender a más de 3 mil pacientes por mes, 800 más en comparación a los 2,200 que atiende la institución actualmente.

Una comisión técnica evaluadora revisará detalladamente si la misma cumple con el pliego de cargos y la normativa para adjudicar o declarar desierta la licitación, según explicó el departamento de Compras de la entidad.