Las Noches de Amor se encienden en TVN: tres grandes historias para vivir, suspirar y enamorarse

La Novia de Estambul, Corazón de Madre y Amor y Orgullo conforman la fórmula perfecta para las Noches de Amor en TVN. Desde la primera escena hasta el último suspiro, vivirás emociones que solo el canal de las mejores novelas puede ofrecerte. ¡Prepárate para enamorarte, sufrir, reír y emocionarte como nunca!

Ciudad de Panamá, Panamá/Las emociones más intensas se apoderan de la pantalla de TVN con las esperadas Noches de Amor; que prometen conquistar a la audiencia desde el primer minuto. A partir de las 8:00 p.m., tres grandes producciones internacionales se unirán para ofrecer horas llenas de intriga, drama y, sobre todo, amor.

La cita comienza con el gran estreno de “La Novia de Estambul”, un fenómeno televisivo que ha traspasado fronteras y se ha ganado el corazón de millones en más de 30 países. Basada en una historia real, esta joya de la televisión turca cuenta la vida de Süreyya, una joven independiente, apasionada por la música, que vive en la vibrante Estambul.

Su mundo cambia para siempre cuando conoce a Faruk Boran, un apuesto empresario perteneciente a una de las familias más poderosas y tradicionales de Bursa.

Lo que parece un romance de cuento de hadas pronto se transforma en una lucha contra los prejuicios, los secretos familiares y el peso de las costumbres. Entre majestuosos escenarios, música cautivadora y un guion impecable, La Novia de Estambul promete dejarte con ganas de más en cada capítulo.

Filmada en escenarios reales de Turquía y con un elenco encabezado por Aslı Enver y Özcan Deniz, La Novia de Estambul combina drama, romance y giros inesperados ¡Qué nos mantendrán al borde del asiento!

Después, la emoción continúa con “Corazón de Madre”, una conmovedora producción que muestra la fortaleza inquebrantable de una madre capaz de sacrificarlo todo por el bienestar de sus hijos. Una historia que conmueve y, a la vez, inspira, recordándonos que el amor materno es uno de los sentimientos más poderosos que existen.

Además, de seguir con lupa la el desarrollo de la historia de Karsu, la cual pasa por la separación y superación de la infidelidad de su esposo. Pero, ¿Logrará tener un buen desenlace la historia?

Finalmente, para cerrar la noche con broche de oro, llega “Amor y Orgullo”, donde seremos testigos del desarrollo de la relación entre Tolga y Mercan. Entre encuentros y desencuentros, soberbia y vulnerabilidad, esta pareja vive un romance lleno de pasión, desafíos y decisiones que podrían cambiarlo todo.

Con estas tres producciones, TVN convierte sus noches en una cita imperdible para los amantes de las grandes historias. La invitación está hecha: prepara tus emociones, que el amor ya llegó para quedarse en la pantalla.