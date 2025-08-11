Policía fue acusado por ver sus redes sociales mientras un hombre moría de sobredosis

Un caso que está generando indignación en Oregón ha puesto bajo el foco al Departamento de Policía de Coos Bay.

La familia de Nathan Bradford Smith, un hombre de 33 años que murió bajo custodia policial, presentó una demanda contra tres oficiales acusados de ignorar señales críticas de que el detenido sufría una sobredosis de metanfetamina.

La denuncia, presentada el pasado miércoles 6 de agosto, señala que los oficiales Benjamin Martin, Tristan Smith y Wesley O’Connor no solicitaron asistencia médica oportuna, pese a que Nathan mostraba claros signos de deterioro físico mientras permanecía en la parte trasera de un vehículo policial estacionado frente a la comisaría.

Según documentos judiciales y reportes de medios como The Oregonian, KOIN y KGW, los hechos ocurrieron el 7 de julio de 2024. Nathan, quien padecía esquizofrenia y trastorno bipolar, fue arrestado y trasladado a la sede policial. La demanda detalla que, a su llegada, presentaba síntomas evidentes de malestar.

Sin embargo, en lugar de evaluar su estado y pedir ayuda, el oficial Martin habría dejado al detenido dentro del vehículo con una temperatura interior aproximada de 65 grados Fahrenheit y entrado al edificio. Durante ese tiempo, según la denuncia, se dedicó a enviar mensajes íntimos y ver videos en TikTok.

Al regresar, Martin encontró a Nathan inconsciente. Fue trasladado a un hospital de Coos Bay, donde se declaró su muerte poco después. El reporte médico determinó como causa del fallecimiento hipotermia provocada por intoxicación de metanfetamina.

La familia acusa a los agentes de negligencia, abuso de la vulnerabilidad de una persona bajo custodia e indiferencia deliberada ante una emergencia médica evidente.

La denuncia sostiene que, de haberse brindado atención médica inmediata, Nathan podría estar vivo. “El simple acto de llamar a una ambulancia o trasladarlo de urgencia habría cambiado el desenlace”, argumentan los abogados de la familia.

Este caso reabre el debate sobre los protocolos policiales en situaciones médicas críticas y la responsabilidad de los agentes hacia personas bajo su custodia, especialmente aquellas con problemas de salud mental o consumo de sustancias.

La demanda busca no solo compensación económica, sino también cambios en las políticas del departamento para evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir.