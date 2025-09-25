Premios Juventud | Lista completa de galardonados en la edición 22

La gala comenzó con la esperada alfombra azul, donde artistas, actores e influencers desplegaron sus estilos más comentados

Ciudad de Panamá, Panamá/En esta entrega se reconocen a 231 artistas nominados en 41 categorías, lo que convierte la competencia en una de las más diversas y emocionantes de los últimos años. Desde horas de la tarde, se han ido revelando los primeros ganadores, mientras que el resto se ha ido anunciando durante el desarrollo del show.

“La ceremonia de Premios Juventud es hoy 25 de septiembre en Panamá y celebrará por todo lo alto a los músicos, actores e influencers más importantes del espectáculo latino”, destacan los organizadores.

La llamada “fiesta más hot del año” premia no solo la música, sino también el impacto cultural y social de los artistas, con categorías que abarcan desde “La nueva generación urbana” hasta “Influencer con causa”.

En medio de actuaciones musicales, colaboraciones inesperadas y discursos han marcado la velada. Con los nombres de los premiados, Panamá se convierte hoy en el epicentro de la cultura pop latina.

Mientras tanto, el Conejo Malo, Bad Bunny, no se quedó atrás y se llevó el premio a Mejor Urban Track con su tema 'DtMF'.

Otra de las grandes triunfadoras de la noche fue la intérprete de "Harley". La puertorriqueña De La Rose se alzó con el galardón a La Nueva Generación Femenina. ¡Un talento que no para de crecer!

Y para los amantes de la música mexicana, el premio a Mejor Canción Música Mexicana fue para el talentoso Carin León por su tema 'El Amor de Mi Herida'.

¡Pero eso no es todo! La mezcla perfecta entre Myke Towers y Bad Bunny salió victoriosa en la categoría Mejor Mezcla Urbana con el tema 'Adivino'. ¡Una colaboración que fue pura magia!

Y la cereza del pastel: la barranquillera que nos tiene a todos a sus pies, Shakira, es otra de las grandes galardonadas. ¡Nuestra reina se coronó con el premio a Mejor Canción Pop/Urbano gracias a su temazo 'Soltera'! ¡Simplemente icónica!

Sin duda, la noche promete más sorpresas y emociones. Mantente conectado a nuestras plataformas para no perderte ni un solo detalle de lo que sucederá en esta gran fiesta de la música.

Lista de ganadores Premios Juventud 2025