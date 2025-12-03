La princesa de Gales elogia el poder de la 'solidaridad' antes del concierto de Navidad

Catalina, de 43 años, anunció en marzo de 2024 que padece cáncer, cuya naturaleza nunca se reveló.

Londres, Reino Unido/La princesa Catalina, esposa del príncipe heredero de la corona británica, Guillermo, elogió el poder de la "solidaridad" en tiempos de "incertidumbre", en una carta dirigida a los invitados a su tradicional concierto de Navidad, publicada el martes.

Unas 1,600 personas asistirán el viernes a esta celebración en la Abadía de Westminster, en Londres, la quinta organizada por la princesa de Gales, que será retransmitida por el canal ITV el día de Nochebuena.

"En una época en la que la vida a veces puede parecer fragmentada o incierta, el período navideño nos recuerda la importancia de volvernos unos hacia otros con benevolencia, comprensión y esperanza", escribe en su misiva.

La princesa subraya que este concierto "ofrece un momento de solidaridad colectiva" y permite "rendir homenaje a los lazos visibles e invisibles que nos unen a todos".

Catalina, de 43 años, anunció en marzo de 2024 que padece cáncer, cuya naturaleza nunca se reveló.

Diez meses después, en enero, anunció en un vídeo de tres minutos que el cáncer estaba en remisión.

Desde entonces, sus intervenciones se centran casi de forma constante sobre la importancia de "amar y ser amado".

La princesa también ha tomado la costumbre de difundir vídeos que celebran el paso de una estación a otra y la fuerza de la "madre naturaleza".

"El tomar mayor conciencia de nuestro mundo interior y exterior puede darnos claridad y sentido a nuestra vida", declaró en su vídeo dedicado al otoño.

El 18 de noviembre, ante empresarios londinenses, evocó su "pasión" por su fundación dedicada a la infancia, The Centre for Early Childhood, que busca sensibilizar al público sobre la importancia de los primeros años de vida de los niños.

En esa ocasión, subrayó que el "desafío" cotidiano de "encontrar el equilibrio entre la rentabilidad y la contribución positiva a la sociedad no es y no debe ser incompatible".