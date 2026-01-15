El príncipe Enrique debe testificar en Londres la próxima semana en caso contra un tabloide

Enrique inició varias batallas legales contra los tabloides británicos por acusaciones de invasión a la privacidad, incluyendo el hackeo de teléfonos.

El príncipe Enrique deberá declarar la próxima semana ante un tribunal británico, en el juicio por su última demanda pendiente contra editores de periódicos, según un borrador del calendario divulgado este jueves.

Enrique y otras seis personas, entre ellas el cantante Elton John, han presentado una demanda contra Associated Newspapers Ltd (ANL), el editor de los tabloides Daily Mail y The Mail on Sunday, por presuntas violaciones a la privacidad.

El juicio, que se espera que dure nueve semanas, comienza el lunes en el Tribunal Superior de Londres.

El príncipe de 41 años debe testificar el jueves, según el calendario preliminar del juicio compartido por los abogados.

La actriz Elizabeth Hurley declarará la semana siguiente, seguida de Elton John a principios de febrero.

Enrique no suele desplazarse al Reino Unido desde que dejó sus funciones reales en 2020 y se trasladó a California con su esposa Meghan, donde viven con sus dos hijos.

Durante su última visita al Reino Unido en septiembre, Enrique se reunió con su padre, el rey Carlos III, en un intento de recuperar contacto con su familia.

Pero, según los medios británicos, esta vez no tiene previsto ver a su padre.

Enrique inició varias batallas legales contra los tabloides británicos por acusaciones de invasión a la privacidad, incluyendo el hackeo de teléfonos.

En 2023, se convirtió en el primer miembro de la realeza británica en declarar en un tribunal en más de un siglo, al testificar como parte de una demanda contra Mirror Group Newspapers (MGN).

El Tribunal Superior dictaminó que Enrique fue víctima de hackeo telefónico por parte de periodistas que trabajaban para ese grupo y dictó una compensación de 140.600 libras (unos 188.000 dólares) por daños y perjuicios.

En enero de 2025, Enrique llegó a un acuerdo económico con el editor Rupert Murdoch.

El News Group Newspapers (NGN) de Murdoch presentó sus disculpas a Enrique "por el espionaje telefónico, la vigilancia y el uso indebido de información privada por parte de periodistas e investigadores privados" instruidos por el grupo, indicó el abogado del príncipe, que precisó que le pagarán "una compensación sustancial".

En el caso restante contra ANL, Enrique y el resto de denunciantes acusan a sus periódicos de actos ilícitos como la interceptación de llamadas telefónicas y la suplantación de personas para obtener información médica. Unas acusaciones que el grupo niega.

Los abogados de los demandantes indicaron que los supuestos actos ilegales se realizaron entre 1993 y 2011, aunque algunos habrían ocurrido hasta 2018.