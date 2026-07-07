El príncipe Enrique y Elton John pierden el juicio contra el Daily Mail

Durante el juicio, el hijo menor del rey Carlos III, junto a Elton John y otras personalidades, había acusado a Associated Newspapers Limited (ANL), empresa editora del Daily Mail y del Mail on Sunday, de haber interceptado mensajes de voz, escuchado conversaciones telefónicas o incluso mentido para la elaboración de artículos publicados entre 1993 y 2018.

Londres, Reino Unido/El príncipe Enrique y el cantante Elton John perdieron su demanda por vulneración de su vida privada contra el propietario del diario Daily Mail, según una sentencia hecha pública este martes por el Tribunal Superior de Londres.

Tras un juicio de 11 semanas a principios de este año, el tribunal señaló en su veredicto que los "demandantes no lograron demostrar las acusaciones que habían presentado. Por lo tanto, las demandas quedan desestimadas".

Durante el juicio, el hijo menor del rey Carlos III, junto a otras celebridades como Elton John y la actriz Elizabeth Hurley, había acusado a Associated Newspapers Limited (ANL), empresa editora del Daily Mail y del Mail on Sunday, de obtención ilegal de información.

Los demandantes denunciaron que los tabloides recurrieron a detectives privados para interceptar mensajes de voz, escucharon conversaciones telefónicas e incluso mintieron para la elaboración de artículos publicados entre 1993 y 2018.

El fallo representa "una victoria aplastante para el Daily Mail y sus periodistas, así como para la libertad de prensa en general", celebró el grupo ANL en un comunicado.

"Es una magnífica rehabilitación del periodismo del Daily Mail", añadió.

La sentencia coincide con un viaje del príncipe Enrique, de 41 años, al Reino Unido.

El proceso judicial contra el Daily Mail es el último iniciado por Enrique, quien desde hace varios años libra una batalla legal contra la poderosa prensa sensacionalista británica.

El príncipe considera a los 'paparazzi' responsables de la muerte de su madre, Diana, en París en 1997. Desde hace unos años vive en California con su esposa Meghan y sus dos hijos.

Al comparecer ante el Tribunal Superior en enero, al borde de las lágrimas, el príncipe acusó a la prensa sensacionalista de haber hecho "absolutamente infernal" la vida de su esposa Meghan.

Tanto él como los otros seis demandantes reclamaban una indemnización "sustancial" al propietario del Daily Mail y del Mail on Sunday.

Por su parte, ANL sostuvo que sus periodistas actuaron dentro de la legalidad y que se basaron en fuentes legítimas para redactar los artículos.

Reveses y avances

En su batalla contra las prácticas de la prensa del corazón, el duque de Sussex, su título oficial, obtuvo en diciembre de 2023 una sentencia favorable que condenó a la empresa editora del Daily Mirror. Posteriormente, en enero de 2025, alcanzó un acuerdo económico, cuyo importe no fue revelado, con el propietario de The Sun.

La decisión del Tribunal Superior coincide con la presencia de Enrique en Reino Unido para una visita de varios días, en el marco de los preparativos de los Invictus Games, previstos para 2027 en Birmingham, en el centro de Inglaterra.

Esa competición deportiva internacional fue creada por el propio príncipe para militares veteranos heridos o enfermos.

En un principio, Enrique iba a estar acompañado en su visita por Meghan y por sus hijos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, lo que habría supuesto el primer viaje para ellos al Reino Unido desde 2022.

Los medios británicos especulaban sobre un posible encuentro entre el rey Carlos III y sus nietos.

Sin embargo, el fin de semana pasado se produjo un primer giro inesperado, cuando una fuente cercana al duque de Sussex informó que finalmente Meghan y los niños no viajarían a Londres para la primera parte de la visita.

Según explicó un portavoz de Enrique, las autoridades británicas decidieron no proporcionar protección policial a su familia, lo que lo obligó a adoptar "medidas alternativas".

La situación acabó desembocando en confusión el lunes. Varios medios británicos, entre ellos la BBC y Sky News, citando a una fuente cercana a Enrique, informaron inicialmente que el príncipe se alojaría en el Palacio de Buckingham.

Menos de dos horas después, esos mismos medios publicaron un desmentido del Palacio de Buckingham, que explicó que Enrique no había aceptado con suficiente antelación la invitación para hospedarse en la residencia oficial del monarca británico.

Un portavoz del príncipe calificó de "decepcionante" que la invitación "fuera retirada en el último momento".

Las cuestiones relacionadas con la seguridad son extremadamente delicadas para Enrique.

"El príncipe sabe lo que significa contar con una protección eficaz", comentó a la AFP Simon Morgan, un exagente de policía encargado de proteger a la familia real.

"A raíz de la muerte de su madre, sabe que esa protección puede fallar y cuáles pueden ser las consecuencias catastróficas de ello", añadió.