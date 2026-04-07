El rapero Offset es herido en tiroteo en Florida

Offset es conocido por haber integrado el grupo Migos, trío de rap de Atlanta que alcanzó la fama gracias a su canción viral de 2013 "Versace", que Drake remezcló.

Miami, Estados Unidos/El rapero Offset, del extinto grupo de hip-hop Migos, fue hospitalizado tras recibir un disparo cerca de un casino en Florida, informaron medios locales.

Un portavoz del músico de 34 años dijo al sitio de celebridades TMZ que se encontraba "estable" y bajo observación en un hospital de la ciudad de Hollywood, Florida.

Un portavoz del Departamento de Policía de Seminole señaló que un sospechoso fue acusado en relación al incidente ocurrido el lunes por la noche, y que la investigación sigue en curso.

Offset es conocido por haber integrado el grupo Migos, trío de rap de Atlanta que alcanzó la fama gracias a su canción viral de 2013 "Versace", que Drake remezcló.

Más tarde grabaron "Walk It Talk It" junto a Drake, y lograron el número uno en las listas con "Bad and Boujee", de 2016.

La banda dejó de presentarse en 2022 cuando su integrante Takeoff murió tras ser baleado en Texas, a los 28 años.

Offset, cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus, estuvo casado con la rapera Cardi B, con quien tuvo tres hijos.

Según TMZ, se lo vio sonriendo e interactuando con los fans en el casino de Florida instantes antes de que le dispararan.

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